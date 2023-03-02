Визуально исправит недостатки, но если правильно носить: что нужно учитывать при выборе асимметричной одежды

Ассиметричная одежда готовится стать настоящим трендом в предстоящий теплый сезон. Такие модели не только смотрятся привлекательно, но и позволяют скрыть некоторые недостатки фигуры. Главное при этом – правильно подобрать фасон, чтобы еще больше не усугубить ситуацию.

Выбирая ассиметричную одежду, вы не только делаете свой образ необычным, но и не отказываетесь от обтягивающих моделей в пользу бесформенных балахонов. Асимметричная одежда хороша тем, что она обтягивает фигуру там, где нужно и отвлекает внимание от тех частей тела, к которым, по вашему мнению, не стоит привлекать взгляды.

Так, если девушка стесняется складок на боках, она может выбрать асимметричную кофту, которая будет оголять плечи, хорошо сидеть на бедрах, но при этом иметь свободный крой в области талии.

Обратите внимание на пропорции

Обратите внимание на пропорции и степень асимметрии, прежде чем приобретать ту или иную модель одежды. Например, асимметричное платье не должно быть слишком коротким, если один его рукав достигает длины подола. В этом случае можно получить эффект укороченной фигуры.

Асимметричная одежда должна смотреться гармонично, только тогда удастся скрыть те недостатки, которые вам не нравятся в своей фигуре. Более того, учитывайте еще и текстуру. Например, если вы надеваете объемные брюки, асимметричная кофта должна быть выполнена из тонкого трикотажа, чтобы уравновесить образ.

Учитывайте наличие или отсутствие аксессуаров

Асимметричные наряды могут быть самыми неожиданными. Так, если вы выбираете юбку с массивным боковым элементом, он может совершенно не сочетаться с другими аксессуарами, например, сумочкой. Это особенно касается того случая, когда есть контраст в цветах.

Более того, выбирая ассиметричные элементы вашего образа, стоит особенно внимательно подходить к выбору остальных предметов стиля. Например, акцентная ассиметричная юбка уже не предполагает, что вы наденете сапоги-чулки с украшением в виде страз. Это объясняется тем, что ваш наряд при этом уже не будет выглядеть праздничным или модным. Он будет выглядеть так, будто вы надели одновременно все самое яркое и заметное из вашего гардероба.

Выбирая асимметричную юбку, вы должны подумать над тем, чтобы полностью отказаться от дополнительных аксессуаров, которые будут утяжелять образ. Если же они соответствуют по цвету асимметричной одежде, возможно, это станет лучшим решением при создании образа. Если бз сумочки вы никуда, возможно, ассиметричную одежду, под которую нельзя подобрать аксессуар, не стоит надевать для создания повседневного образа.

Выбирайте одежду, подходящую погоде

Если вы предпочитаете ассиметричную одежду, важно помнить, что она не всегда является функциональной. Например, шифоновое платье вряд ли подойдет для прохладных весенних вечеров. А вот если вы выберете асимметричную блузу из плотной ткани, сочетаете ее с обтягивающими леггинсами и демисезонными ботинками, вам не придется накидывать поверх пиджак, который не только испортит образ, но и сделает его несуразным.

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Оставьте место для воображения

Если вы достаточно смелы, чтобы носить асимметричную одежду, это не значит, что ваш образ должен быть не оставляющим место для воображения. Лучше всего подобрать одежду, которая будет позволять вам чувствовать себя максимально комфортно. Кроме того, открытые наряды еще долгое время будут висеть в вашем гардеробе невостребованными до лета.

Лучше меньше, да лучше

Пытаясь скрыть одни недостатки, вы можете выставить на всеобщее обозрение другие. Так, платье, которое с одной стороны прикрывает бедро, а с другой стороны его оголяет не может стать идеальным нарядом ни для одного случая. Если вы хотите отвлечь внимание от каких-то частей вашего тела, лучше всего выбрать асимметричную блузу-пончо, под которую можно будет надеть практически любые брюки из вашего гардероба.

Правильно сочетайте цвета

Пытаясь создать монохромный образ, вы можете переборщить. Когда блуза сливается с юбкой, это не позволяет создать необходимого образу визуального интереса. Лучше всего выберите объемный свитер с открытыми плечами, дополнив его юбкой ассиметричного кроя. При этом вы можете выбрать одежду одного цвета, но в разных оттенках. Тогда ваш образ будет смотреться более привлекательным. А чтобы его дополнить, необходимо подобрать сапоги контрастного оттенка.