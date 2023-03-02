 

Минобороны Тайваня отследило маневры ВМС Китая около острова

02.03.2023, 6:26, Новости дня
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Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.

Отмечается, что 21 самолет НОАК вошел в опознавательную зону ПВО острова, в том числе четыре истребителя J-16 и 17 истребителей J-10, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что ВС Тайваня за минувшие сутки зафиксировали около острова три корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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