Минобороны Тайваня отследило маневры ВМС Китая около острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.

Отмечается, что 21 самолет НОАК вошел в опознавательную зону ПВО острова, в том числе четыре истребителя J-16 и 17 истребителей J-10, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что ВС Тайваня за минувшие сутки зафиксировали около острова три корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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