 

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для истребителей F-16

02.03.2023, 6:26, Новости дня
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Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 на сумму порядка 619 млн долларов, заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Как говорится в распространенном заявлении ведомства, предполагаемая продажа данных вооружений «послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности», информирует РИА «Новости».

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.

Ранее сообщалось, что США в ближайшие несколько месяцев планируют нарастить число военных на Тайване с примерно 30 до 100-200 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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