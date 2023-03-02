 

Cейсмолог спрогнозировал мегаземлетрясение в начале марта

02.03.2023, 5:48, Разное
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Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения.

В сообщении, распространенном научным институтом SSGEOS (Solar System Geometry Survey), где и работает Хугербитс, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.

Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше.

Перечислены и регионы, попавшие в так называемую красную зону: это юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки. Россия также присутствует в списке: разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.

– Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение, – подчеркнул ученый.


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