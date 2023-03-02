Мнение: Вакцины-то были реально опасны!

Ну ты подумай! Неужели??

Как и ожидалось, правда об эпохе ковидно-вакцинного безумия начинает проступать, проникая уже даже в самые престижные научные журналы – в полном соответствии с максимой Линкольна, насчет того, что можно долго обманывать немногих, недолго – многих, но нельзя все время обманывать всех! Вот – блестящий текст из медицинского телеграм-канала “Вирусная нагрузка” – к которому, правда, придется дать потом объяснение. Если вы безнадежно тонете в медицинских терминах – переходите сразу к моему тексту после курсива.

“4 февраля в Nature опубликована статья, дающая еще один весомый повод усомниться в пользе вакцин против COVID-19. Ее авторы пришли к выводу, что нарушения функции тромбоцитов – тромбоцитопению (снижение содержания тромбоцитов в крови), тромбоз сосудов и коагуляцию (слипание тромбоцитов) – вызывает не сам вирус, а его спайк-белок.

Они выделили тромбоциты, полученные от здоровых доноров, и проанализировали их поведение в присутствии спайк-белка. Вывод – белок вызывает деформацию тромбоцитов, которая проявлялась даже при минимальной вирусной нагрузке, но становилась еще более выраженной при ее повышении. В норме дискообразные, тромбоциты приобретали удлиненную форму или вид кольца.

Исследование проливает свет и на стоящий за этим механизм: спайк-белок имеет в составе RBD-домена т.н. RGD-мотив – пептид из 3 аминокислот (L-аргинина, глицина и L-аспарагиновой кислоты), который распознается интегриновыми рецепторами на поверхности тромбоцита. Связывание спайк-белка с этими рецепторами приводит к активации клетки и вызывает ее аномальное поведение.

Человечество спасло только то, что сила связывания RGD-мотива SARS-CoV-2 с рецепторами более чем в 10 раз уступает таковой их естественных лигандов – авторы исследования объясняют этим тот факт, что тромбозы при заболевании COVID-19 все-таки сравнительно редки.

При чем здесь вакцина❓️ В качестве основного преимущества большинства из них (за исключением инактивированных) разработчики называли то, что они содержат не цельный вирус, а только его спайк-белок, который не в состоянии нанести пациенту какой-либо вред. Новое исследование развеивает этот миф, но еще до этого публиковалось множество (хотя и чрезвычайно осторожных) статей на тему связи вакцинации и тромбоза. Например, в феврале 2022 г. в Journal of Thrombosis and Thrombolysis вышла статья, в которой утверждалось, что, несмотря на “превосходный профиль безопасности мРНК-вакцин”, некоторые случаи венозной тромбоэмболии (VTE) все же происходят”.

А теперь вкратце объясним, что же все-таки обнаружили ученые, оценивавшие “эффективность и безопасность” “вакцин от ковида”.

Во-первых – старина Джокович, отказавшийся вакцинироваться даже ценой отстранения от участия в Австралиан Опен – был-таки прав! Вакцины в самом деле опасны, прежде всего для спортсменов! Причина – в том, что содержащийся в коронавирусе спайк-белок ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вызывает (экспериментально показано) деформацию тромбоцитов, что МОЖЕТ приводить к тромбозам, а это – инфаркты и инсульты (вспоминаем эпизод с первенства Европы по футболу летом 2021 года, когда игрок сборной Голландии посреди игры упал безо всякого столкновения, и бригада врачей констатировала у него клиническую смерть от остановки сердца).

И тут – во-вторых: что, типа, несет этот поц, говоря о “вреде вакцин”, если сам же пишет, что тромбоз МОЖЕТ вызывать спайк-белок коронавируса?! При чем тут вакцина??

А вакцины как раз при том, что они… сюрприз! как раз и состоят во многом из этого самого спайк-белка! Причем изначально – для широкой публики – это подавалось как раз фактор, наоборот, БЕЗОПАСНОСТИ вакцины: типа, смотрите – мы ж не как раньше, используем живой (но полудохлый) целый вирус для вакцинации – нет, мы берем из вируса только белок, это безопасно, это не живой вирус.

И – нате вам: внезапно выясняется, что как раз этот спайк-белок сам по себе является фактором риска!! Другими словами – людям, особенно в законопослушных западных странах (впрочем, как и в огромном Китае) кололи ПОЧТИ ВСЕМ поголовно… “вакцины”, содержащее то, что потенциально могло испортить им тромбоциты и, соответственно, спровоцировать тромбозы!

Просто невероятно. Получается, человек вполне мог НЕ заразиться вирусом и жить припеваючи – однако его правительства почти всех стран нагло и беспрецедентно, используя куар-коды и ковид-паспорта, нагибали и принуждали, чтобы он все-таки ВКОЛОЛ в себя этот спайк-белок! ВКОЛИ – или тебя постигнет социальная смерть! То, что от укола может наступить смерть реальная – это всячески отрицалось.

Но ничего: после таких разоблачений за них все-таки возьмутся, теперь я не сомневаюсь.