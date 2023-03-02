Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины
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Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным онлайн-карты, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно – около 4.06 мск, информирует РИА «Новости».
Ранее около украинского города Кременчуга и в Сумской области раздались взрывы, ранее там объявляли воздушную тревогу.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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