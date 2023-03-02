 

Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для военных целей товары

02.03.2023, 5:05, Новости дня
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Страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию ряда товаров, которые якобы могут использоваться в военных целях, информирует газета Financial Times.

В публикации отмечается, что власти США переживают, что «ОАЭ становятся центром для поставок таких товаров, как электроника, которые могут быть перепрофилированы для помощи российским военным действиям», передает РИА «Новости».

По информации издания, ОАЭ уже посетили представители США, Евросоюза и Великобритании. Они высказали озабоченность тем, что ОАЭ якобы могут стать экономическим узлом для пересылки некоторых видов товаров, в том числе электроники, в Россию.

Напомним, товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по итогам 2022 года увеличился на 68%, до 9 млрд долларов, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международной оборонной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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