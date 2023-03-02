 

Байден оскорбил белых американцев

02.03.2023, 5:05, Новости дня
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Шутка президента США Джо Байдена во время мероприятия в честь «месяца афроамериканской истории» возмутила читателей издания New York Post, они посчитали ее расистской.

«Может, я и белый парень, но не дурак», – сообщил Байден гостям, преимущественно афроамериканцам, которые отреагировали на это высказывание одобрительными возгласами, информирует РИА «Новости».

«Извини, Джо. Ты по-прежнему дурак», – сообщил пользователь Bobby Horton.

 «Ты не волнуйся, Джо. Быть белым – нормально», – заметил Dwayne Camacho.

«Интересно, что он говорит про черных без посторонних», – задался вопросом Jake.

«Какой стыд, какой урод! Представьте себе такое заявление: «Может, я и черный, но я не дурак», – отметил Ling McFing.

В декабре прошлого года Байден сделал похожее высказывание, в тот раз объектом «шутки» стали ирландцы. Беседуя с участниками встречи, посвященной пособиям для ветеранов, американский лидер поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны словами: «Может, я и ирландец, но не дурак».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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