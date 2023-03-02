 

France 3 – французы ездят заправляться в Бельгию — там топливо дешевле

02.03.2023, 5:00, Разное
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Жители приграничных районов Франции ездят на заправку в соседнюю Бельгию, где топливо дешевле, передаёт France 3. Раньше дело обстояло с точностью до наоборот, однако после отмены скидки на тарифы полный бак бельгийского бензина или дизеля позволяет прилично сэкономить.

Они пересекли границу, чтобы заправиться подешевле. На этой бельгийской АЗС литр дизеля продаётся по 1,62 евро — на 20 евроцентов меньше, чем во Франции. Номера всех или почти всех машин зарегистрированы во французском департаменте Нор.

АВТОМОБИЛИСТ: Я сказал: «Жизель, за полный бак я сэкономлю 25 евро». Я его наполнил до предела. Во Франции стоит 1,93 евро. Пытаемся урвать понемножку, где придётся. Пока нас выручает Бельгия.

Такие же выгодные тарифы и на бензин SP95.

ДРУГОЙ АВТОМОБИЛИСТ: Я покупал по 1,80 евро, а здесь по 1,66. Видите, какая разница? Когда заправляешь полный бак на 4550 литров, оно того стоит.

Несколько месяцев назад благодаря скидке на бензин ситуация была полностью противоположной. Десятки машин из Бельгии выстраивались в очередь на французских заправках, чтобы воспользоваться более низкими тарифами. С той и с другой стороны границы автомобилисты теперь к этому привыкли. С ростом цен на топливо они сравнивают цены в обеих странах.

АВТОМОБИЛИСТКА: Я живу в 10 километрах отсюда, так что для меня приехать сюда не проблема.

Десятки миллионов французских автомобилистов могут рассчитывать на матпомощь в 100 евро, чтобы справиться с ростом цен на топливо. На данный момент 6 миллионов человек всё ещё не отправили запрос. Крайний срок подачи заявления — 31 марта.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2023 года.


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