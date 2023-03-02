Politico – учёные предлагают «модифицировать» солнечные лучи в попытке замедлить глобальное потепление

Группа из 60 ведущих учёных призвала исследовать возможность «модификации» солнечного излучения. Предлагаемый ими метод включает распыление в атмосферу частиц аэрозоля, которые будут отражать от Земли солнечный свет и тем самым замедлять процесс глобального потепления. В число сторонников этого метода входит также бывший директор NASА Джеймс Хансен, который впервые предупредил конгресс США об опасностях изменения климата ещё в 1988 году, пишет Politico.



AP

Возможность блокирования солнечных лучей, чтобы ограничить их тепловое воздействие на нашу планету и тем самым попытаться замедлить процесс глобального потепления, долгое время считалась слишком опасным вариантом, чтобы даже начать изучать такие методы, пишет Politico. Однако сейчас десятки учёных решили пойти вразрез с предыдущими мнениями своих коллег и призвали организовать подобные исследования.

Группа из 60 ведущих учёных опубликовала в понедельник открытое письмо, в котором содержится призыв провести «строгую и быструю научную оценку» того, как подобная технология могла бы действовать, а также всех её потенциальных недостатков. Предложенный ими для исследования метод «модификации солнечного излучения» предусматривает распыление в атмосферу частиц аэрозоля, которые могли бы отражать солнечный свет от Земли, замедляя тем самым процесс потепление.

В состав этой группы входит, в частности, и бывший директор NASA Джеймс Хансен, который в 1988 году впервые предупредил конгресс об опасностях, связанных с глобальными изменениями климата, поясняется в статье. В то же время в своём открытом письме учёные ясно дают понять, что на данный момент они не считают этот метод абсолютным решением для проблемы изменения климата — а скорее, считают необходимым оперативно провести дополнительные исследования и полевые эксперименты, которые позволили бы оценить его эффективность и жизнеспособность.

По их мнению, одних лишь мер, направленных на сокращение выбросов, уже явно недостаточно, чтобы можно было остановить процесс глобального потепления, поэтому необходимо искать дополнительные способы как-то на это повлиять. «Несмотря на то что сокращение выбросов имеет решающее значение, никакой уровень сокращения, достигнутый в настоящее время, не сможет обратить вспять потепление, связанное с прошлыми и текущими выбросами парниковых газов», — подчёркивается в письме от имени группы учёных во главе с Сарой Доэрти, профессором атмосферных наук из Вашингтонского университета.

Некоторые эксперты в то же время опасаются, что разработка новых методов геоинженерии, таких как «высасывание углерода» из атмосферы или «блокирование» солнечных лучей, может отвлечь внимание от необходимости ужесточать меры, направленные на сокращение выбросов в атмосферу, пишет Politico.

Однако учитывая, что такие природные явления, как аномальная жара, засухи, лесные пожары, наводнения и другие стихийные бедствия, вызванные изменениями климата, становятся всё более распространёнными и приводят к серьёзным последствиям, возможные варианты мер, призванных как-то «охладить» нашу планету ещё до того, как повышение температуры вызовет катастрофические и необратимые изменения в ледяных покровах и природных экосистемах, привлекают всё больше сторонников.

Хотя далеко не все эксперты в настоящий момент согласны с тем, что это действительно хорошая и эффективная идея, сообщается в статье. В частности, в прошлом году другая группа исследователей опубликовала письмо с призывом заключить международное соглашение о запрете солнечной геоинженерии и связанных с этими методами исследований, спонсируемых государством. Это письмо на данный момент подписали уже более 370 учёных, представляющих более чем 50 стран мира.

По их мнению, любые подобные технологии рискуют стать «мощным аргументом для отраслевых лоббистов, климатических отрицателей и некоторых правительств», который начнут использовать для того, чтобы отсрочить достижение запланированных ранее целей по сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, любые глобальные соглашения в сфере регулирования использования такой технологии могут превратиться в «геополитический кошмар» и стать очередным инструментом влияния для более могущественных держав, предупреждают эксперты.

Подобные разногласия в международном научном сообществе в то же время ещё раз подчёркивают важность проблемы, связанной с климатическим кризисом, отмечается в статье. Всё это свидетельствует о том, что всему миру необходимо принять меры, чтобы максимально сократить загрязнения, провоцирующие и ускоряющие процесс глобального потепления, чтобы спасти нашу планету — однако до сих пор эти меры реализуются недостаточно быстро, заключает Politico.