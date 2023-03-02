На фронт — «без очереди»

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Новые детали задержания подростков — фанатов японских комиксов в Кургане.
«Почти сотня «мамкиных революсьенеров» вчера побывала в ГУВД Кургана, — написал в своем телеграм-канале Вадим Шумков, губернатор Курганской области. — К вечеру их всех передали в заботливые руки родителей».
Участников нового молодежного движения «Рёдан» объединяет любовь к японской манге Hunter x Hunter, рассказывающей о приключениях преступной организации «Геней Рёдан».
Символом субкультуры является паук. Подростки носят длинные волосы и одежду с нарисованным пауком и то ли в шутку, то ли всерьез называют себя «ЧВК».
На фото, которое выложил в сеть курганский губернатор, в основном коротко стриженные мальчишки, а изображения паука так и вовсе не видно. Тем не менее Вадим Шумков уверен, что в Кургане удалось задержать представителей воинствующей молодежи, попавшей под влияние зарубежной культуры.
Вадим Шумков. Фото: википедия
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Источник: Новая газета
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