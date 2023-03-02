 

Мнение: Фильм про Мариуполь

02.03.2023, 4:20, Разное
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Очень давно хотел посмотреть фильм про Мариуполь – что он из себя представляет СЕЙЧАС. Наиболее пострадавший БОЛЬШОЙ город от отечественных войск, который, правда, якобы “восстанавливают” – что же там происходит на самом деле?

Вроде бы никаких шансов это узнать нет – кто ж даст снимать? Однако оказалось, что при должной сноровке и бесстрашии это возможно! Фильм снял и выложил на свой канал в Ютубе Александр Штефанов, молодой ютуб-блогер из Москвы (!!) и реальный смельчак. Как ему удалось оказаться в Мариуполе? А он затесался в качестве волонтера в группу Романа Юнемана, московского же политика из “лояльных”, который решил придерживаться “патриотизма” и “теории малых дел” – типа СВО мы не осуждаем, мосты не сжигаем, мы помогаем украинским жителям в период суровой зимы в полностью разбомбленном городе, где не работает ни отопление, ни электричество – привозим жителям обогреватели.

Вот Штефанов вместе со всеми (сделав, кстати, неслабый взнос на эти самые обогреватели) вместе со всеми и поехал. А уже на месте отделялся от “товарищей” – и снимал, снимал, а также общался с местными жителями. Получилось очень интересно, а зет-общественность уже изошла злобой и жалобами – “кто допустил”, “кто позволил”, “мы обиделись” и т.д.

Пусть обижаются, твари.

Источник: Размышления вольного социолога


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