 

Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка

02.03.2023, 3:40, Новости дня
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Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка, который был выставлен на площади Свободы в центре Таллина, сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию подбитый танк Т-72. Он был установлен на площади Свободы в центре Таллина до 2 марта, после чего его планировали показать в других городах страны. Жители Таллина приносят к танку цветы, но сотрудник охранной фирмы их убирает, информирует РИА «Новости».

По данным портала, в городах Раквере, Нарва и Йыхви посчитали, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что демонстрация танка в других городах все еще обсуждается с местными властями.

Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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