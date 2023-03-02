Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка

Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка, который был выставлен на площади Свободы в центре Таллина, сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию подбитый танк Т-72. Он был установлен на площади Свободы в центре Таллина до 2 марта, после чего его планировали показать в других городах страны. Жители Таллина приносят к танку цветы, но сотрудник охранной фирмы их убирает, информирует РИА «Новости».

По данным портала, в городах Раквере, Нарва и Йыхви посчитали, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что демонстрация танка в других городах все еще обсуждается с местными властями.

Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.

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