Германия предложила Украине решать самой вопрос о включении Крыма в мирное соглашение
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Украине необходимо самостоятельно решить, должно ли мирное соглашение включать обязательное условие по Крыму, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, «хорошо известно, что Украине принадлежит также и Крым», поэтому в 2014 году и были введены санкции против России, информирует РИА «Новости».
Министр подчеркнула, что украинская сторона сама должна решить, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение.
Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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