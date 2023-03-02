Германия предложила Украине решать самой вопрос о включении Крыма в мирное соглашение

Украине необходимо самостоятельно решить, должно ли мирное соглашение включать обязательное условие по Крыму, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По словам Бербок, «хорошо известно, что Украине принадлежит также и Крым», поэтому в 2014 году и были введены санкции против России, информирует РИА «Новости».

Министр подчеркнула, что украинская сторона сама должна решить, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение.

Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.

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