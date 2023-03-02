Reuters: США с союзниками рассматривают введение санкций против Китая
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США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку РФ в конфликте на Украине, сообщают СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, прежде всего Вашингтон проводит консультации с целью заручиться поддержкой участников G7. При этом отмечается, что какие конкретно санкции предложат США, пока неясно.
Агентство сообщает, что Белый дом и Минфин США от комментариев отказались.
Один из источников сообщил Reuters, что администрация США затронула тему скоординированных санкций на случай, если будут обнаружены какие-либо поставки в Россию из Китая.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте в Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Напомним, 24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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