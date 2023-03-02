В США увидели в TikTok угрозу национальной безопасности

Администрация президента США Джо Байдена считает китайскую социальную сеть TikTok проблемой, угрожающей национальной безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, администрация обеспокоена тем, что работа приложения связана со сбором данных американцев и потенциальным риском национальной безопасности, передает РИА «Новости».

Жан-Пьер отметила, что Белый дом призывал конгресс к действиям для реагирования на угрозу и добавила, что в Белом доме TikTok не используются.

Напомним, TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Запрет американским чиновникам пользоваться на рабочих устройствах вошел в законопроект о финансировании деятельности правительства в 2023 финансовом году. Белый дом добивается продажи американского бизнеса TikTok. В офисе административного директора сообщили, что конгрессмены США, а также сотрудники Палаты представителей Конгресса должны удалить приложение TikTok со всех устройств, находящихся в управлении Палаты.

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