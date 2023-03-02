Боец ВСУ: Украина теряет минимум роту за день в боях за Артемовск

Украинский военный, находящийся в Артемовске (украинское название Бахмут), рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день, информирует интернет-издание «Страна.ua», которое опубликовало видеообращение украинских военных, удерживающих Артемовск.

Он рассказал, что Артемовск стал «каким-то идолом», при этом в городе «рота живет одну ночь». В связи с этим военный считает, что нужно подготовить позиции и немного «откатываться назад», передает РИА «Новости».

«Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон… За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», – говорит военнослужащий на видео, которое записал украинский командир с позывным «Мадьяр».

Другой военный заявил, что остается оптимистом и верит, что «город украинская сторона не сдаст».

Напомним, ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как в Киеве «не хотят напрасно жертвовать военными», сообщил советник Владимира Зеленского Александр Роднянский.

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