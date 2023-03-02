 

Мелко, но ему приятно – Личное мнение

02.03.2023, 1:02, Разное
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Чарли, который всё-таки дожил, чтобы стать королём Карлом, тихонько напакостил сыну Гарри и его прекрасной жене Меган.

Как? Взял да и указом выселил из домика Фрогмор в Виндзоре.


Выперли из домика. Фото: Форс-мажоры

У Гарри и Меган был коттедж, пожалованный для проживания в Англии. Покойная бабушка с теплотой его подарила.

Но тут одна власть сменилась другой, и Марклы остались без уютного гнёздышка.

Туда Карл заселил своего брата. Меган с душой делала ремонт, покупала органическую краску для стен, но любящий папочка отнял домик.

Ну, ещё бы — ведь он настоящий король! Кого хочу вселяю, кого хочу — выселяю.

Нет, ну понятно, что Марклам этот домик даром не сдался. Но какова мелочность — сыну-роднульку лишить жилплощади! Наплевав, при этом, на его права.

Удивительно, насколько всё это смешно.

Может быть, не так уж и выдумывают Марклы про отношение к ним со стороны членов семьи? А как королём станет Уильям, так Марклам и вообще скажут: вы кто такие?

В общем, Гарри и Меган остались без квадратных метров в Британии. Грустят, наверное. Хорошо, что Меган умеет сама зарабатывать и научила этому мужа. Рассчитывать-то им больше не на что.

Во сколько лет вы отселились от родителей?

Источник: Лена Миро


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