 

SRF – в Швейцарии набирают обороты антисемитские теории заговора

02.03.2023, 0:53, Разное
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В последнее время в Швейцарии становится всё больше антисемитских теорий заговора, пишет телеканал SRF. Особенно активно они начали распространяться в соцсетях во время пандемии коронавируса. Составители ежегодного отчёта по антисемитизму в стране видят в этом растущую угрозу для швейцарских евреев: когда люди начинают верить теориям заговора, становится недалеко не только до разжигания ненависти в интернете, но и до реальных нападений.


AP

В последние годы в ежегодном отчёте по антисемитизму в Швейцарии основное внимание уделяется тем, кто отрицает существование коронавируса, отмечает швейцарский телеканал SRF. Многие из них утверждали, что влиятельные евреи просто наживаются на пандемии.

В этом году основной фокус отчёта сместился. Главной темой по-прежнему остаются теории заговора. Они могут даже стать опасными для евреев в Швейцарии, подчёркивает телеканал.

«Эти круги теоретиков заговора существовали всегда», — говорит Джонатан Кройтнер, генеральный секретарь Швейцарской федерации еврейских общин (SIG). В данном случае коронавирус подействовал как катализатор. Группы стали более критично относиться к принимаемым правительством мерам и, в конечном счёте, к государству. «Как только они увязают в собственной реальности, становится недалеко до воплощения в жизнь безумных антисемитских теорий заговора», — предупреждает Кройтнер.

Согласно докладу об антисемитизме, в интернете сформировалась субкультура, увлекающаяся конспирологией. Особенно активна она в мессенджере Telegram. Цеплять она может самыми разными темами, включая конфликт на Украине.

«Речь идёт о том, что за всем стоят тёмные силы. Силы, которые так или иначе пытаются сделать что-то плохое, — объясняет Кройтнер. —  Где-то всегда в неявном или явном виде звучит, что существует некий всемирный еврейский заговор».

При этом не все, кто придерживается теорий заговора, являются антисемитами, подчёркивает SRF. Однако в этой среде антиеврейские мифы приобрели большую популярность. По словам Кройтнера, на каналах не хватает встречного осуждения с противоположной стороны. Это создаёт повод для беспокойства среди швейцарских евреев, уверяет он. Когда людьми движет сильная ненависть, опасность становится реальной. За словами могут последовать дела.

В других странах люди, находящиеся под влиянием антисемитских теорий заговора, уже совершали нападения на евреев или еврейские учреждения. Например, в немецком городе Галле мужчина пытался проникнуть в синагогу. При попытке проникновения он убил двух человек.

Швейцарский отчёт об антисемитизме также содержит конкретные требования по обузданию ненависти к евреям в стране. Государство должно следить за антисемитизмом и расизмом и пресекать их распространение. Эти задачи не могут быть исключительной обязанностью неправительственных организаций и ассоциаций, пишут авторы доклада.

Они также призывают к созданию правовых средств для регистрации и ограничения языка ненависти. Политики должны оказывать влияние на платформы социальных сетей, особенно Telegram, призывают составители отчёта. Кроме того, парламент должен ввести запрет на нацистскую символику.

Уже в 2022 году Федеральный совет увеличил бюджет для меньшинств, особо нуждающихся в защите. На защиту учреждений, находящихся под угрозой исчезновения, таких как синагоги, выделяется 2,5 миллионов швейцарских франков, пишет телеканал SRF.

 


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