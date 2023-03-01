Госдеп: США нечего объявить о возможных контактах с делегацией России в Женеве

США нечего объявить в контексте возможных предстоящих контактов с делегацией РФ на конференции по разоружению в Женеве, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Прайс не стал говорить о возможных встречах в Женеве, подчеркнув, что ему «нечего объявить». Аналогично ответил на вопрос журналистки о возможности проведения встреч с участием госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях встречи министров иностранных дел «Группы двадцати» в Индии, информирует РИА «Новости».

«Площадка G20 – достаточно маленькое место, и я ожидаю, что у госсекретаря будет возможность поприсутствовать в одной комнате с его российским и китайским коллегами, как это принято на мероприятиях группы», – сказал Прайс.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не исключает контактов с представителями американской стороны в Женеве.

Также Рябков сообщил, чтоМосква и Вашингтон по закрытым каналам обсудили в последние дни тематику Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), не исключено продолжение контактов по этому вопросу.

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