США призвали Россию согласиться на продление зерновой сделки
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США призывают Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, в США не видят причин, по которым согласие на такой шаг не может быть получено, передает РИА «Новости».
Напомним, продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу на полях совещания глав МИД Группы двадцати.
Ранее сообщалось, что Турция и ООН ждут от Запада обнародования гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки с целью продления зерновой сделки.
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