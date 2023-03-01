 

США призвали Россию согласиться на продление зерновой сделки

01.03.2023, 23:59, Новости дня
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США призывают Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, в США не видят причин, по которым согласие на такой шаг не может быть получено, передает РИА «Новости».

Напомним, продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу на полях совещания глав МИД Группы двадцати.

Ранее сообщалось, что Турция и ООН ждут от Запада обнародования гарантий по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки с целью продления зерновой сделки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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