 

Бербок заявила об отсутствии дебатов по поводу поставок истребителей Украине

01.03.2023, 23:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Германии нет дебатов по поводу поставок истребителей Украине, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в эфире немецкого канала ARD, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы не ведем дебаты на этот счет», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, большая часть жителей ФРГ, согласно данным опроса исследовательского института Infratest dimap, против поставок киевскому режиму истребителей.

Ранее в феврале Бербок заявляла, что сейчас на повестке дня нет вопроса о поставках истребителей Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02.21 / Пожар в больнице Запорожья. В МВД Украины заявили, что рассматривают несколько версий, в том числе поджог

29.08.21 / Киев заявил об эвакуации всех сообщивших о желании покинуть Афганистан украинцев

20.11.20 / Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе

03.12.20 / Столтенберг высказался о разногласиях Украины с Венгрией

06.06.21 / Украинский военный на Донбассе подорвался на неизвестном предмете – штаб ООС

18.07.21 / В Германии разрушено 600 км ж/д путей

27.06.20 / Полюс холода перегрелся

10.08.20 / От COVID-19 в мире умерло более 730 тыс. человек

27.12.21 / НБУ установил курс гривны на 27 декабря

24.08.21 / Hill – несмотря на интерес американцев к ситуации в Афганистане, политическую судьбу Байдена решит борьба с пандемией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика