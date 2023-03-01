Бербок заявила об отсутствии дебатов по поводу поставок истребителей Украине

В Германии нет дебатов по поводу поставок истребителей Украине, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в эфире немецкого канала ARD, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы не ведем дебаты на этот счет», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, большая часть жителей ФРГ, согласно данным опроса исследовательского института Infratest dimap, против поставок киевскому режиму истребителей.

Ранее в феврале Бербок заявляла, что сейчас на повестке дня нет вопроса о поставках истребителей Киеву.

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