Бербок заявила об отсутствии дебатов по поводу поставок истребителей Украине
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В Германии нет дебатов по поводу поставок истребителей Украине, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в эфире немецкого канала ARD, отвечая на соответствующий вопрос.
«Мы не ведем дебаты на этот счет», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, большая часть жителей ФРГ, согласно данным опроса исследовательского института Infratest dimap, против поставок киевскому режиму истребителей.
Ранее в феврале Бербок заявляла, что сейчас на повестке дня нет вопроса о поставках истребителей Киеву.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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