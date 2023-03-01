 

Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии московского метро

01.03.2023, 23:55, Разное
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Новая кольцевая линия полностью введена в строй и доступна для поездок по всей протяженности, отметил глава государства.

“Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием”, – сказал президент.

Путин подчеркнул, что БКЛ стала крупнейшим подземным кольцом в мире, обогнав линию Пекинского метрополитена. Глава государства дал высокую оценку работе столичного стройкомплекса.

В свою очередь мэр Москвы назвал полный запуск БКЛ историческим событием не только для метро, но и всего транспортного комплекса города. По его словам, новое метрокольцо объединит МЦД и МЦК и позволит начать строительство новых линий подземки.

Вместе со строителями Собянин проехал по маршруту новых девяти станций. Мэр отметил, что полный запуск линии даст возможность продолжить обновление подвижного состава подземки.

Возведение БКЛ стало одним из крупнейших в мире проектов метростроения.


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