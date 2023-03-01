 

День Феодора Тирона и Мариамны Кикиморы: что нельзя делать 2 марта

01.03.2023, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

История праздника

Святой пошел против императора Максимилиана, который приказывал приносить жертву римским и правителям Римской империи, за что был обречен на жестокие пытки. Его отправили в темницу, лишили еды и воды. Но даже это не сломило Феодора, ведь ему помог Иисус Христос, который явился к нему и предал сил. После очередного отказа от исполнения приказания, святого сожгли на костре. Православного вспоминают за преданность вере и силу духа.

Мариамна – сестра апостола Филиппа – славилась своим даром исцеления. Во время странствия она пришла в Иераполь, где вернула зрение слепому человеку и вылечила жену градоначальника. Увидев это, жители города решили отречься от идолопоклонничества и принять христианство. Правителю это не понравилось, поэтому Мариамну и апостолов арестовали. После этого на тех, кто пошел против апостолов, обрушился гнев Божий. Они провалились сквозь землю, а отпущенная святая отправилась проповедовать Евангелие в Ликаонию.

Традиции

Второй день марта принято посвящать духовному и физическому очищению, молитвам. Считалось, что для того, чтобы очистить организм в православный праздник, нужно пить много холодной воды. В это время заканчивались зимние свадьбы, поэтому девушки гадали на замужество. Чтобы узнать, обретет ли семейное счастье девушка, нужно было выйти на улицу и посмотреть, кто встретится первым: если женщина, то желание исполнится, а если мужчина, то придется еще год походить в девках.

Народные приметы

  • Если слышны вороны в православный праздник – похолодает;
  • На Федора и Мариамну густой туман – к дождливому лету;
  • На льду водоема появилась вода – ждите тепла;
  • На улице тепло – к похолоданию.

Что нельзя делать 2 марта 2023

Нельзя смотреть в ночное небо. Есть риск встретить на нем падающую звезду, которая в этот православный праздник предвещает тяжелую болезнь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.22 / Перегной и фекалии: найденное на земле тело Арзамасовой с обрезанными ногами разложилось

11.01.23 / Комиссия Госсовета сформирует предложения по развитию промышленности

02.12.21 / «Они боятся только народного бунта»

01.03.23 / “Не смогли отстоять тело”: могилу усопшего Пьера Нарцисса осквернили родственники

05.07.20 / Дэвид и Виктория Бекхэм поделились редкими семейными фото в честь 21-летия брака

22.05.21 / Одержимая монахиня Мария и её Письмо дьявола

23.08.21 / Она первая исполнила в СССР песню “Бесаме мучо”, и это сыграло с ней злую шутку: за что критиковали Ружену Сикору

15.09.20 / Криштиану, подвинься: Лионель Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом года

20.11.22 / Ева Мендес подтвердила, что вышла замуж за Райана Гослинга

01.01.23 / Салфетки-елочки для новогоднего стола своими руками – видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика