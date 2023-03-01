 

Вельвет или цветочный принт? Какие жакеты стоит выбрать модницам на весну

01.03.2023, 23:50, Разное
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Уже наступила весна, а это значит, что пришло время подумать о своем гардеробе. Отличным решением для этой весны станет жакет. Этот наряд представлен в самом широком разнообразии, именно поэтому можно выбрать желаемую модель на свой вкус. Вот несколько модных и стильных вариантов верхней одежды на весну 2023 года.

Нежные цветы

Весной актуальным будет цветочный принт. Именно поэтому нужно выбрать для себя верхнюю одежду с таким красивым и восхитительным узором. Такой блейзер привлечет к себе внимание и точно поднимет настроение.

Вневременной синий

Несмотря на то что черная верхняя одежда всегда будет оставаться классической, можно выбрать и многие другие тона нарядов, которые будут выглядеть восхитительно.

Весной можно добавить в свой гардероб темно-синий блейзер. Это отличный вариант. Хорошо смотрится темно-синий блейзер в сочетании с белой футболкой и винтажными джинсами.

Стеганый

Тенденция стеганых блейзеров сохранится в 2023 году. Обычно такой наряд выполнен из водонепроницаемого материала, именно поэтому это отличное решение во время весеннего дождя.

Блейзер с уникальными деталями

Часто именно самые маленькие и незначительные детали служат обновлением привычной классики. В 2023 году мы увидим много блейзеров оригинального покроя или с уникальными деталями, такими как широкие манжеты.

С овчиной

Овчина все еще продолжает оставаться одной из самых больших тенденций этого года. Несмотря на то что это более зимний вариант, однако можно подобрать и модели на весну. Отлично будет смотреться наряд с короткой шерстью, которая выступает в качестве отделки.

Практичные модели

В этом году популярностью будут пользоваться не только практичные брюки карго, но также максимально удобные и функциональные блейзеры, пальто и тренчи. В таких нарядах можно чувствовать себя максимально комфортно.


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