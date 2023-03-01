Le Parisien – «линия крэка» — парижане страдают от засилья наркоманов в метро

Жители Парижа всё больше обеспокоены засильем наркоманов на некоторых станциях столичного метро, пишет Le Parisien. Как передаёт газета, курители крэка собираются на платформах и в вагонах поездов, часто ведут себя агрессивно и создают препятствия движению транспорта. При этом масштабные планы по искоренению проблемы в предыдущие годы не дали заметных результатов, отмечает издание.



AP

В четверг после семи вечера на станции «Маркс-Дормуа» на 12-й линии метро пятеро мужчин рассаживаются на платформе с несколькими пластиковыми пакетами и запасом банок пива и принимаются курить крэк — так описывает обстановку в парижской подземке Le Parisien. «12-я линия — это линия крэка! — Жалуется одна из пассажирок. — Иногда они даже заходят в вагон и направляют нам в лицо струи своих трубок. Но что, по-вашему, мы можем сказать? Мы терпим. Я часто думаю про себя, что привыкнуть к подобному зрелищу — настоящее сумасшествие».

На станциях «Пигаль», «Жюль-Жоффрен» и «Маркаде-Пуассонье» агенты службы защиты и безопасности транспортной компании RATP патрулируют платформы группами по два человека, отпугивая наркоманов, но чуть дальше, на станции «Порт-де-ла-Шапель», вновь можно увидеть те же силуэты, идущие неуверенной походкой, отмечает газета. Они спускаются в метро ближе к вечеру. После ликвидации лагеря наркозависимых в Девятнадцатом округе Парижа в октябре прошлого года, потребители запрещённых веществ рассредоточились по всему северо-востоку столицы.

«Полиция неустанно преследует их снаружи, — рассказывает местный житель, — поэтому они прячутся везде, где только могут, особенно в метро. В определённые часы их тут десятки, на лестницах, на платформах… Мы вынуждены лавировать между ними. Это очень тревожно. Тем более что некоторые из них иногда бывают агрессивными».

Как передаёт газета, два обширных плана, направленных на то, чтобы вывести наркоманов из метро в 2014-м и 2018 году, имели ограниченный эффект: после непродолжительных периодов затишья наркопотребители, как правило, всегда возвращались. «Настоящий бич. И ситуация только ухудшается, — возмущается представитель профсоюза Unsa-RATP. «Мы боремся уже много лет, но я больше не верю в успех», — добавляет профсоюзный деятель.

По словам властей Парижского региона, помимо ухудшения санитарных условий, курильщики крэка «несут ответственность за значительную часть задержек» движения поездов на 12-й линии. Как поясняет издание, наркоманы выбегают на железнодорожные пути в поисках спрятанного в тоннеле крэка или «просто для удовлетворения естественной потребности».

Та же атмосфера царит на станции «Сталинград». Хотя с октября прошлого года этот район находится под усиленным наблюдением полиции днём и ночью, наркопотребители адаптируются и перемещаются в зависимости от движения патрулей.

«Станция метро «Сталинград» по-прежнему остаётся местом встреч с наркодилерами», — уверяет житель этого района. Однако, по его словам, после покупки наркоманы предпочитают потреблять наркотики в скрытых от посторонних глаз местах, в переулках. Тем не менее собеседник издания не питает особенных иллюзий. «Достаточно полиции немного ослабить хватку — и «Сталинград» немедленно снова станет «Сталинкрэком», — уверен он.