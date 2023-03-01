Мнение: Снова про аниме, но теперь со знанием дела (2 из 2)

Это продолжение, в один пост не поместилось. Начало вот тут (ссылка).

vedomir_li. Вот немного кадров из реальных аниме (ссылка).

Основная проблема зрителей в том, что аниме крайне разное. Как кинематограф в целом — от примитивных детских сериалов, через сложное авторское кино для взрослых и до порнухи. Поэтому три сериала, которые вы посмотрели, ничего не говорят об аниме в целом. Примерно как “я посмотрел Человека-Паука, Супермена и Железного человека, так что теперь я знаю про кино всё”, но ведь есть ещё, например Спилберг, Кэмерон, Тарантино, Аллен, Тарковский, Гайдай и Ларс фон Триер (и ряд можно продолжать).

Лично меня в аниме привлекает, во-первых, красивая рисовка, не трехмерная и не уродливая, как в выжившей до нашего времени двухмерной анимации вроде Южного Парка и Симпсонов — это раз, и безграничный полет фантазии, так как рисованные фильмы для взрослых позволяют делать в рамках дешевых экспериментов такие вещи, на которые никогда не хватит бюджета в обычном кино.

Просто небольшой набор примеров, если вдруг за интересует:

— Фильмы режиссера Хаяо Миядзаки — классическое семейное кино, по моему мнению превосходящее и Диснея и Пиксара.

— Фильмы режиссера Сатоси Кона — сложное авторское кино для взрослых. Впрочем, их на кинофестивалях вроде Венецианского неплохо принимают.

— Фильмы режиссера Оссии Мамору (прежде всего полнометражки “Призрак в доспехах 1” и “Призрак в доспехах 2”) — живая классика киберпанка из которой выросла, например, первая Матрица, как очень упрощенная копия, скопировавшая даже зеленые бегущие буквы в заставках.

— Фильмы режиссера Макото Синкая — нечто среднее по сюжету, но с завораживающе красивой рисовкой, когда любой кадр можно в рамке на стену вещать.

Ну и немного по сериалам:

— Странники (Planetes) — твердая научная фантастика ближнего прицела про космических мусорщиков, собирающих обломки спутников на орбите.

Ещё кратко: “Мушиши/Мастер Муши”, “Альянс Серокрылых”, “Путешествие Кино”, “Эксперименты Лейн”, “Звуки неба”, “Темнее черного”, “Лес Миери”.

Отдельный поджанр ияшикей (доброе и исцеляющее): “Уютный Лагерь”, “Полет Ведьмы”, “Нечто важное для мага”, “Ария” (анимация).

Или полная противоположность — дичайший вампирский треш в лице Хеллсинга (Hellsing Ultimate). Все это тоже будет субьективный срез, который точно так

же не даёт полного представления о всём аниме.

Ну а тот же культовый в определенных кругах “Евангелион” для меня — абсолютно бессмысленная и претенциозная дичь, сводящаяся к коммерческому эксплуатированию синдрома поиска глубокого смысла.

<…>

yva. Ради интереса, попробуйте посмотреть не сериал, а полнометражное аниме. Пример: “Орган геноцида”. Это из серьёзного. Совсем в другую сторону — “Красная черта”, развлекательная тарантиновщина с оригинальной рисовкой.

Ну и добавлю сериалов, если хочется чего-то более серьёзного и/или необычного.

1. “91 день” — Гангстерская сага. Америка 1920-х, сухой закон, бутлегеры, итальянская мафия. “Крёстный отец” и “Однажды в Америке” в одном флаконе.

2. “Мононокэ. Аптекарь” — довольно оригинальное аниме с графикой на основе японских гравюр. Сюжет — полудетективные истории с налётом мистики, объединённые главным героем.

3. “Психопаспорт” — неплохой киберпанк.

4. Но круче всего, пожалуй, “Эрго прокси”. Это целый ребус с кучей разной степени (не)очевидности культурных отсылок и полускрытых сюжетных моментов. На форуме российского сайта, посвящённого сериалу, обсуждение велось около восьми лет.

Ещё из полнометражек — “Оборотни”, конечно (“Jin-Roh”).

<…>

allairodor. Аниме много разного. Аниме — это просто средство, стиль выражения. Ваш пост напоминает что-то типа “Посмотрел эту вашу живопись — три картины — Чёрный квадрат, Мона Лизу и что-то из Пикассо. Как-то всё скучно и однообразно”.

“Призрак в доспехах” — аниме. Красивый сочный киберпанк. “Наруто”. Как раз в числе прочего и про тренировки, которые нужны, чтобы чего-то достичь, даже если есть врожденные способности. Или вот, например, Soul Eater — забавный стеб-пародия. Или вот, например, “Твое имя”, мелодрама с элементами межвременных взаимодействий. Даже не сериал, а просто полнометражка. Или вот недавно вышло “Человек-бензопила”.

<…>

rpbus. Олег. Расскажу тебе про аниме “Меланхолия” Харухи Судзумии. Из-за него я перестал смотреть аниме, потому что понял, что ничего лучше уже не увижу. А когда тебе будет очень плохо, посмотри Chobits.

<…>

koshadka. Сравнение Смешариков и аниме не вполне корректно. Эти явления прекрасны оба, но они очень разные, несмотря на сходство способа их производства (рисование). Смешарики — это символическое произведение, в них есть второй и третий смысловой слой — как раз для взрослых. Это удивительно многоплановое культурное явление. Очень характерно именно для русской культуры, поэтому его в мире не оценили по достоинству, а любят тупейших “Машу и медведя”.

А в аниме с целевой аудиторией всё достаточно определенно. Есть тайтлы для детей, а есть для взрослых, и проблематика там абсолютно разная. Аниме — это целый мир, нельзя сравнивать с нашей мультипликацией. Вы просто посмотрели неподходящие тайтлы, как вам не раз уже написали в комментах выше. Это аналогично прочтению книг для подростков.

После 30 лет не заходит, если только у вас нет детей соответствующего возраста. А аниме для взрослых невозможно даже сранивать с кино — аниме на сто голов выше. В том числе потому, что люди (актёры) ограничены своими физиологическими возможностями, а у героев аниме таких ограничений нет. Если попытаться посмотреть после аниме соответствующую дораму (фильм с актерами, снятый по тому же сюжету — так часто делают с популярными тайтлами), то аж тошнит от примитивности и безвкусицы “человеческих” драм по сранению с элегантностью и тонкостью выразительных средств аниме.

<…>

Ciwi Ciwi. Аниме — просто еще один вид киноискусства. Ещё в копилку:

– Сейчас одним из самых кассовых неамериканских анимационных (и вроде даже не анимационных) фильмов считается полнометражка “Бесконечный поезд” из франшизы Kimetsu no Yaiba, “Клинок истребителя демонов”. Это сейчас главное аниме после “Атаки титанов”, которую я так и не посмотрела, так как постановщики третий год подряд выпускают заключительные серии. Судя по отзывам знакомых, у этой франшизы, как и в Игре престолов, нельзя привязываться к героям, ибо их любят отправлять на тот свет. С апреля начнёт выходить новый сезон по довольно популярной у читателей манги арке, но мне лично пока больше всего зашла предыдущая арка под названием “Квартал красных фонарей”. Вот именно прошлый сезон точно могу посоветовать к просмотру. Я первый сезон смотрела в озвучке Анистар (но это не важно), а вот второй либо с официальными сабами, либо в озвучке от NekoVoice по официальным сабам (из всех вариантов эта группа мне зашла больше всего).

В аниме есть несколько интересных и полезных тайтлов по теме цифровой реальности. В комментариях уже упоминали “Призрака в доспехах” (лично я не понимаю, почему с ним так все носятся), но никто не упомянул другое аниме, породившее огромное количество самых разнообразных тайтлов на тему виртуальной реальности — Sword Art Online, “Мастера меча онлайн”. Это целая вселенная, где поднимаются вопросы о развитии ИИ, о копировании памяти, о том, что как бы ни менялись технологии, сущность человека всегда останется той же. В конце концов, там просто красивая главная любовная линия. Из огромных плюсов: хоть это история про развитие современных технологий, но история показана без традиционного в таких случаях надрыва “мы все умрем”. (По переводам: первый сезон в озвучке OSLIKt, AniDUB, я ни на что не променяю! Третий я смотрела в одноголосике от OVERLORDS, anistar, но последние серии он уже не озвучивал).

Ещё про ИИ из новых могу посоветовать “Виви: Песнь флюоритового глаза”. С мелодрамой там напряженка, но в остальном довольно любопытная вещица. Главное, там мало серий.

По безумию (в хорошем смысле слова) с SAO может сравнится франшиза “Steins;Gate”, “Врата;Штейна”, в переводе от AniLibria (это важно!). Там тоже есть безумно влюбленный герой, события, выворачивающие главного героя мехом наружу, любимая девушка как главный советчик, а не только как сексуальный объект, и высокие технологии в виде машины времени. Кстати, во втором сезоне иногда упоминают Россию, но без демонизации. Там спокойно “Россия” можно заменить на “Китай” или “Иран”, суть вообще не поменяется. Главными злодеями являются скорее американцы.

И вишенка на торте — франшиза Madoka Magiсa (там длинное дурацкое название, изрядно сбивающее с толка). Там есть первая версия в виде сериала, а есть вторая в виде двух полнометражек (третья — продолжение). Лично я за сериал. Это очень необычная вещица с доведенным до логического конца сюжетом. Композитор тот же, что и в SAO, и в “Город, в котором пропал лишь я” (кстати, эта вещица от саовской команды). Как минимум можете посмотреть AMV с кадрами из этой франшизы, дабы убедится, насколько сильно она отличается от других анимешек. А, да, ответвления вообще советую. Как и в Файте с Вратами там поднимается тема исполнения желаний с последующими последствиями.

Отдельно пусть ещё в списке будет китайская франшиза “Аватар короля” по киберспорт. Из минусов: не ищите там мелодрамы в духе SAO.

<…>

Johniz. На заметку. “Сделанный в Бездне” и “Мастер Муши” имеют хорошо проработанный ЛОР. В “Моб Психо 100”, “Психо-Паспорт” и “Для тебя Бессмертный” есть развиваемая центральная идея.

<…>

Дмитрий Шайтура. Добавлю еще “Кланнад”.

<…>

Павел. Если вас интересуют аниме с нетипичным сюжетом и глубоким смыслом, то советую полнометражные “Акира” и “Призрак в доспехах”. Ещё “Манускрипт ниндзя” и сериал “Гангрейв”.

<…>

С_Ч. Можно посмотреть совсем в другую сторону: “Дом Пяти листьев”, “Бродяга Кэнсин”, “Мононокэ”, “Летние войны”, “Голос далеких звезд”… про всю продукцию студии Гибли на всякий случай промолчу. Выше посоветовали споконы — они бывают разные, но какой-нибудь “Принц тенниса” или “Баскетбол Куроко” вполне неплохи.

А так-то, конечно, аниме — это просто японская мультипликация, и кроме этого никакой сути там не может быть, оно все совершенно разное.

<…>

Алексей Н. За хорошим смыслом — это “Самурай Чамплу”. Пожалуй лучшее, что можно посмотреть.

<…>

Даниил Т. Аниме в своей массе очень шаблонно. Эти шаблоны немного другие, чем у нас, поэтому поначалу аниме вызывает приятное удивление, но очень быстро становится скучно.

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Георгий Мостовой. Вы просто взялись за аниме не с тех сериалов. Ванпанчмэн — пародия. Евангелион — старье, хоть и классика, но как по мне — очень на любителя. А Гуль… жесть. Лучше бы посмотрели “Достучаться до тебя”, “Волейбол”, “Революцию книжного червя”, в конце концов.

Вы просто начали не с тех сериалов, поэтому они вам и не зашли. Тот же Наруто не просто так получил под 1000 серий. Попробуйте “Аниме от А до Я”. А поскольку вы геймер, то вам скорее всего понравятся “Мастера меча онлайн”. Это как с кино. Кому-то нравится романтика, кому-то спорт, кому-то фэнтези.

Виктор Х. “Волейбол”? Вы серьёзно предлагаете взрослому человеку пустое аниме, как красивые спортсмены под сомнительного качества шуточки играют в волейбол?

“Мастера меча онлайн” — ещё лучше. “Крутой” по определению персонаж раскидывает лоу-левел персонажей, получает симпатичную девушку в напарницы (спасибо, хоть не гарем), и за счёт силы воли запинывает главгада? Вы бы Олегу ещё “Жизнь с девушкой монстром” либо “Боку но Пико” посоветовали бы…

Ремарка. Олег и все остальные, “Боку но Пико” не смотрите ни в коем случае, там пропаганда греческой любви.

Георгий Мостовой. Виктор, я просто предложил несколько разных по жанру аниме. Кому-то нравится “Ван пис”, а кому-то тот самый Пико. Но со специфическим хентаем, я думаю, и без меня справятся.

“Волейбол”, кстати, вообще не про юмор. Там про талант и упорную работу, которая нужна, чтобы талант развить. К примеру, Хината вынужден был работать над собой, чтобы соответствовать Кагаяме. Спортивные аниме вообще специфическая вещь. Тот же Куроко или Трусливый велосипедист.

Мастера меча интересны самой идеей виртуальной игры со всеми плюсами и минусами. Ну а чересчур сильные персонажи — норма для подобного аниме. Вспомните хотя бы Непутевого ученика в школе магии или Ванпанчмэна.

<…>

ИринаСми. Я начала смотреть аниме с подачи своих детей, чтобы понять, что, собственно, смотрят мои дети. И открыла для себя новый слой анимации (но это несколько больше по смыслу, чем мы привыкли вкладывать в данное слово). В аниме есть разнообразное деление на целевую аудиторию (по возрасту, полу и “жанру” и т.д.). Каждому будет интересно что-то своё.

Кому-то аниме для самых маленьких будет полезно и интересно, кто-то предпочтёт рассчитанное на подростков, мне больше нравятся сюжеты сложные, психологические или детективные. У вас, наверное, не самые удачные примеры попались для знакомства с жанром. Если будет желание вернуться к просмотру аниме, посмотрите “Тетрадь смерти” — это точно по Достоевскому: имеет ли человек право вершить чьи-то судьбы, и какова будет расплата. Или посмотрите что-нибудь из полнометражек Миядзаки, например, “Унесённые призраками”, о внутреннем взрослении маленькой девочки, попавшей в мир духов. В аниме как и везде: есть шедевры, есть середнячок, а есть откровенный шлак.

Сергей Кузнецов. Ирина, тетрадка Рюка — тоже “суперспособность”, хоть и нужна скорее для завязки детективной истории, до сих пор находящей множество поклонников.

Выборка у автора уж больно детская. Для жанрового разнообразия автору бы посмотреть как-нибудь Steins;Gate (путешествия во времени и их последствия), Sora Yori mo Tooi Basho (про школьниц в составе полярной экспедиции), Yama no Susume (про походниц и восхождения), Uchuu Kyoudai (про подготовку космонавтов, снималось вместе с НАСА), Planetes (про сборщиков космического мусора). Это навскидку.

А про преодоление правильно написали про споконы, ну и часть из примеров выше. Хотя есть это и в аниме других жанров — Beck, Ergo Proxy отчасти, тот же Bakuman, Ballroom e Youkoso…

Если про разнообразие, то ныряем глубже в кроличью нору: Paprika (про сон и явь, вообще Сатоши Кона рекомендую), Summer Wars (про семейные традиции, также рекомендую Мамору Хосоду всего), Cowboy BeBop (космические “охотники за головами в законе”), Serial Experiments Lain (про трансгуманизм и одиночество в сети, 1998, на секундочку, как, кстати, и BeBop), Haibane Renmei (вольная трактовка концепции чистилища), FLCL (абсурдистская фантастика-пародия), W-Wish (квинтэссенция аниме по романтическим Visual Novel), Puella Magi Madoka Magica (деконструкция жанра “девочка-волшебница”), Bakemonogatari (мистика в разговорном жанре), Vampire Hunter D (который второй фильм) и т.д. и т.п. (рука бойца писать устала).

<…>

ivan i. Надо с классики начинать. “Корабль-призрак” был рекомендован в СССР к просмотру в кинотеатрах ещё 1970-х годов. Только оригинальную японскую версию не смотрите, там чудовище политизировано, перерисовывать пришлось. И “Злую Таню” поэтому лучше не надо.

Через “Гаргантию” и “Юну из Юраги” до “Города Чудовищ” самое оно.

<…>

Системный подход. Главное достоинство аниме в многообразии сюжетных историй и многообразии идей, которое достигается в процессе производства.

Рисуется манга, отправляется на суд в известные журналы, там подскажут, что не так, что улучшить, и если всё достаточно хорошо, то публикуется пробная глава. Дальше собирается обратная связь от читателей, если им нравится, то журнал мотивирует автора писать больше. Успешные манги в журналах претендуют на создание аниме про этой манге. Так история проходит много фильтров. Кстати, можно изучить этот процесс в аниме Бакуман.

Сравните этот процесс с производством фильмов, например: сюжеты к фильмам не могут писать все подряд, какие-то фильтры есть, но всё же чаще обратную связь по истории мы получаем уже после появления фильма в кинотеатрах.

Пожалуй, 80% от всего аниме это шлак, но мы обычно про него и не знаем: популярными становятся в основном хорошие работы. В аниме я встречаю намного больше интересных историй, чем в кино, намного больше мотивации заниматься спортом, намного больше мотивации для подростков бороться за свои цели и мечты. Да, для должного эффекта нужно не всё подряд смотреть, но всё же я не могу вспомнить интересные фильмы, где, например, заинтересуют игрой в баскетбол/волейбол/футбол/го и ещё в процессе просмотра обучат основам.

Поэтому аниме это хорошо, а отечественных аналогов я не знаю. Есть хорошие мультики для малышей, но для 14+ ничего нет.

<…>

Погодин Павел. Ванпанчмэна сложновато понять, если это одно из твоих первых аниме.

По сути — это шикарнейшая пародия на целый жанр сененов, сюжет которых как правило идет по кругу — главный герой сталкивается с вызовом, героически превозмогает все сложности, становится сильней и побеждает, а потом сталкивается с новым вызовом — и далее по кругу.

Здесь же главный герой изначально(кроме завязки) слишком силен, и на этом стоится весь сюжет.

<…>

Alexey fulin. Классика аниме — Миядзаки. “Унесённые призраками”, например, вполне дают это ваше “как поработал, так и заработал”. А уж “Ведьмака служба доставки” — так вообще почти целиком про это.

<…>

Сергей Плехов. Смешарики очень хороший мультфильм, философский порой. Мне 40, а смотрю иногда, да и сын 7 лет котирует. А из аниме посоветовал бы SAO.

<…>

Юрий Сармат. С большим удовольствием смотрел спортивные аниме: “Почувствуй ветер” про бегунов, “Волейбол”, “Скалолазка”, “Гимнаст”.

<…>

Лекс Айрин. Аниме бывает разным. В некоторых есть адекватная смысловая нагрузка. Кроме того, даже сваливающаяся внезапно сила имеет свою цену, и не всегда идёт во благо.

Советую, например, посмотреть “Ангельские Ритмы” или “Волшебный поезд: добро пожаловать на линию Оэдо”. Ну или “Волшебный Индекс”, если уж нравится Евангелион.

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Птица Единорог. Аниме многообразно. Посмотрите, например, очаровательнейшие (в лучших советских традициях) “Полет Ведьмы” или “Метод небес”. Миядзяки всего посмотрите. Замечательную “Власть книжного червя”. Вторую экранизацию “Канон”. Потрясающую “Ввысь” (Air).

Вроде бы откровенно абсурдистскую, и “странно начинающуюся” (будете смотреть, не бросайте на первой серии) вторую “Любовь близнецов”.

Если более жёсткие хотите, “Реинкарнацию безработного”, про человека, с нуля сделавшего себя самого. Фэнтэзи, но силу свою он получает не бесплатно, а сам её зарабатывает.

Потрясающий “Рейтинг Королей”. Если же говорить об аниме, в которых герои получают силу “бесплатно”, то им частенько приходится платить за неё постфактум. К примеру, Мадоку возьмем (как первый сериал с фильмом, так и второй, “Записки о магии”).

Мало иметь силу, надо еще научиться ей пользоваться, и пользоваться ей правильно. И добится этого частенько тяжело. Фактически, достижение этого и есть достижение истинной силы. Об этом тоже многие аниме.

Тот же “Re:Zero”. Классический (первый) “Код Гиас”. Да и та же Мадока во многом и об этом: как применять силу; как с этой силой жить; как остаться собой. Значение имеет не твоя сила, а твои дела. И “сила” эта в итоге может оказаться не главной твоей силой, а главная — совсем в другом.

Есть стоящие аниме, есть откровенный шлак. Есть и выродившиеся серии. Яркий пример — “Девочка из Ада”: первые две части шикарные, а то, что появилось потом, сохранило только формальную сторону, стерев все характеры и мотивации персонажей.

И, да. Не знаю, что там насчёт Тогийского Гуля (не смотрел), но Ева сильно распиарена, хоть и атмосферна. А Ванпачмэн сильно на любителя.

Патогеныч. Птица Единорог, это “Реинкарнация безработного” жёсткая? Как насчёт “Убийцы Акамэ”?

Птица Единорог. Патогеныч, “Безработный” значительно более жесткий, чем “Полет Ведьмы”. А “Убийца Акамэ” мне не зашёл.

Патогеныч. “Полёт ведьмы” я не видел. “Безработный” был бы ещё лучше, не будь главный герой таким первертом. Жёсткость в плане реализма — хочешь поиметь выгоду, но что-то идёт не так, и твоя ошибка стоит кому-то жизни. И обыграно неплохо — быстро и жёстко, без всяких соплей. Как палец и циркулярка. Пересматривал два-три раза, кстати.

Убийца Акамэ не столько зашёл, сколько впечатлил. Когда герои, которым сопереживаешь, мрут один за другим, остаётся сильное впечатление.

Аниме — это про рисовку, а не про сюжет. Сюжет, как и у фильмов, совершенно разный. К классике можно отнести картины Миядзаки — “Унесённые призраками” и другие. К сильному сюжету я бы отнёс “Атаку титанов”.

Работа над собой, превозмогание и т.д.? “Волейбол”. Пародия? “Ванпанчмэн”. Ненапряжная обывательщина? “Эта фарфоровая кукла влюбилась”. Больше интеллекта в сюжете? “Тетрадь смерти”, классика. Нужны сильные эмоции? “Убийца Акамэ”. Комедия? “Богиня благословляет этот прекрасный мир”, но тут можно и поспорить. И ещё миллион середнячков, где герой обладает суперсилой и спасает мир.

Поддержу совет посмотреть “Власть книжного червя”, хорошая картина. Лично у меня наиболее сильные эмоции оставили “Атака титанов” и “Убийца Акамэ”. Ещё зацепило “Тяжело быть мобом в мире отомэ игр”, там главный герой шкодной.

<…>

Вячеслав Щегольков. Как человек с огромным анимешным стажем я не могу пройти мимо. Для начала, немного о моей жизненной позиции. Я считаю, что идеал недостижим. Мир не идеален, люди не идеальны, ибо идеал — это статичность (предел, остановка). Идеал нельзя улучшить, идеал нельзя усовершенствовать, ибо если это возможно, значит это не идеал.

Так как люди не идеальны, они никогда ничего идеального не построят, ибо всё, что было построено до сих пор руками человека, можно усовершенствовать, будь то стул, стол, машина, дом, город или страна. Какую бы стану или государственный строй ни построили люди, она не будет совершенна и не будет удовлетворять всех.

Людские недостатки и пороки продиктованы вопросом выживания человека. Благодаря гневу/агрессии в процессе эволюции нас никто не съел, и мы давали сдачи хищнику и сами охотились на него. Благодаря жадности/скаредности человечество не умерло с голоду, ибо потребляя больше, чем нужно, человек накапливал жир, который помогал ему выжить в голодное время. Мы не плохие и не хорошие, а такие, какие есть, поэтому у идеалистов никогда не получится построить идеальный мир. У человечества уже две тысячи лет как есть очень подробная инструкция, как приблизится к идеалу. Библия называется. Там всё очень подробно написано и расписано. Две тысячи лет — серьёзный срок, и…? Думаю, понятно, через призму чего я смотрю на аниме.

Как тут уже написали, аниме — способ донесения информации, рассчитанный на разную возрастную группу. У аниме нет какого-то основного оттенка, что оно, мол, хорошее или плохое. В нём каждый находит что-то для себя. Для всех. Причём вообще для всех и в особенности — для подростков. У аниме нет альтернативы для подростков ни в России, ни на Западе.

У нас если мультики, то для детей, если фильмы и сериалы, то для взрослых, а если ты уже не ребёнок, но ещё и не взрослый, где твой контент? Были “Ранетки” для девочек, где они? Было “Кадетство” для мальчиков, где оно? Где контент для категории от 12 до, грубо говоря, 25 лет? А ведь это тот самый возраст, когда гормон начинает мозги сшибать со страшной силой. И вот тут мы подходим к особенностям человеческой натуры. Итак: ты мальчик, у которого начинается перестройка организма. Гормоны тебя штырят и колбасят по всякому начиная будоражить воображение фривольными картинами. Молодому организму хочется эротики, а где её достать?

Правильно, в аниме, а конкретно в жанре этти/эччи. Его яркий образчик — “Секирей”. Типичный гаремник для подростков, который удовлетворяет их потребность в эротизме… Тот самый момент, когда из старых штанишек ты уже вырос, а новые тебе ещё не пошили. Посмотришь в российский сегмент — нет ничего для твоего переходного возраста (возраста инстинктов), посмотришь в западный — там вообще дичь какая-то, странная и непонятная. А тут — опа, аниме, где главные герои примерно твоего возраста. И чего тут только нет…

Хочешь узнать про типичную жизнь японских школьников или около того? “Повседневная жизнь старшеклассников” (Для девочек тоже есть. Про типичную жизнь японских школьниц). Мучают фобии? Посмотри, как другие с ними справляются в аниме “Работа!!” (Именно так, с двумя восклицательными знаками). Любишь музыку или рисование? Полно их! Из моих любимых, “Детройт, город металла”. Интересует психология взаимоотношений среди одноклассников? “Розовая пора моей школьной жизни сплошной обман”. Нравится спорт и хочется про это посмотреть? Легко и на любой вкус: бейсбол, волейбол, баскетбол, футбол, теннис, велоспорт, бокс — “Первый шаг”, боевые искусства — “Сильнейший в истории ученик Кенъити”. Кулинария? Как пример, “Повар-боец Сома”. Фермерство? “Серебрянная ложка”.

Гормоны требуют удовлетворения низменных инстинктов? Легко. Нравятся типаж взрослой учительницы, пожалуйста, аниме “Что вы здесь делаете, учитель?”. [Примечание О.М. — тут несколько названий аниме вырезано цензурой]. И всё это — без натуралистических подробностей, без перехода определённой черты… Поэтому аниме так популярно у подростков. Оно практически полностью удовлетворяет практически все их потребности…

Ещё рекомендую “Код Гиасс” про борьбу идеологий, сериал “Нет игры, нет жизни” и фильм “Розовая пора моей школьной жизни сплошной обман”. Главные герои там достойные люди, которые принимают решения и меняют мир своим умом.

<…>

Александр. А вот мне, старому зануде, понравилось аниме “Сельскохозяйственные истории”, там про использование микроорганизмов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности! Рекомендую, ничего подобного в России, США и Европе нет.

<…>

Игорь Д. Уважаю автора за решимость погрузиться в мир аниме, сам бы не решился потратить время на эти мультики. Но советские и лучшие российские мультфильмы всё же полезнее для наших детей и подростков, чем вся эта японская и диснеевская продукция.

<…>

Алекс В. Не смотрел ничего из перечисленного. Я смотрю другое аниме. А начинал с просмотра “Изгнанника” (Last Exile). Понравилось. Потом был “Призрак в доспехах”… Я читаю научную фантастику, поэтому и аниме меня привлекают того же жанра. Рекомендую “Кибер-виток”, необычный сюжет про дополненную реальность. Да, для детей, но я его периодически пересматриваю. Ещё рекомендую Госик посмотреть.

<…>

Петр Ч. “Токийского Гуля” и “Евангелион” я не осилил, “Ванпанчмэна” не стал смотреть. Нытье главного героя достало примерно в третьей серии.

Я бы назвал другую тройку. “Тетрадь смерти” (запрещена в РФ), “Дрифтерс” (жалко, что закончили на первом сезоне), “Игра друзей” (вышел пока что первый сезон).

Все без милых гаремных девушек.

<…>

Павел. Очень советую посмотреть “призрак в доспехах”, “Акира”, “Манускрипт ниндзя”, “Гангрейв”.

<…>

Ваня Бурлаченко. Смешарики — совсем “не круто”, поэтому смотреть подростки их по доброй воле не будут. Вот каким-нибудь Наруто подростки засматриваются, а Смешариками — нет. Значит, у Смешариков есть какой-то критический изъян, раз уж в конкурентной борьбе они проигрывают начисто.

Просто Я. Ваня, ребёнок ассоциирует себя с героями фильмов. Соответственно, ассоциировать себя со смешариком может ребёнок лет до 10, а в аниме герои человекопобны, у них есть своя жизнь, друзья и тд.

Три аниме, которые посмотрел автор, довольно унылые. Вообще, Япония в плане фильмов со смыслом сейчас сильно отстаёт.

Из хороших можно глянуть “Перерожение в слизь” или “Внук мудреца”.

А вообще, китайские сейчас лучше, например, “Боевой мастер”.

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Роман Бондарь. Нельзя судить о кинематографе по трём топовым сейчас фильмам, потому что в топе три фильма про супергероев, и нельзя судить о литературе по трём топовым книгам, потому что там обязательно окажется условная Донцова или что-нибудь по американской повесточке.

Посмотрите ещё три аниме, но на этот раз пусть это будет, например, Миодзаки (автор), вот прям любое его аниме. Тут советуют в основном его “Унесённых ветром” (да, это шедевр). Я бы мог посоветовать “Ходячий замок”. Или прекрасный и добрый “Мой сосед Тоторо”, он для маленьких детей, в отличии от большинства прочих его работ.

Если считаете, что Миядзаки единственное исключение на общем тусклом фоне, то посмотрите “Серебряная ложка” или “Кулинарная битва Сомы” (его ещё у нас переводят как “В поисках божественного рецепта”), в этих аниме вообще нет супергероев со суперспособностями.

Поверьте, если уж “Ванпанчмэна” и “Евангилион” вы посчитали “ничего” (я, например, “Евангелион” вообще смотреть не смог, помойка, ей-богу, но каждому своё), то от этих аниме у вас останется очень приятное впечатление.