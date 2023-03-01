 

Скандалы: Собянин открыл Большую кольцевую линию метро – Беглов посетил центр спорта

01.03.2023, 23:05, Разное
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В Москве открыта Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, которая стала самым крупным метрокольцом в мире

В церемонии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и президент Росси Владимир Путин. Тем временем в Санкт-Петербурге, втором по значению городе в стране, при губернаторстве Александра Беглова по-прежнему наблюдаются низкие темпы метростроения, пока градоначальник посвящает свое рабочее время формальным мероприятиям представительского характера.

БКЛ открыли в Москве 1 марта. На церемонии запуска линии протяженностью 70 километров, которая превзошла даже десятую линию метро Пекина длиной 57,1 км, по видеосвязи присутствовал президент Владимир Путин. Глава государства отметил высокую скорость проведения работ и поблагодарил всех участников строительства ветки.

Однако Санкт-Петербург подобными успехами похвастаться не может. В Северной столице при губернаторе Александре Беглове по-прежнему наблюдаются низкие темпы метростроения, а открытия новых станций горожанам приходится ждать по несколько лет. При этом те, которые все же сдаются в эксплуатацию, оказываются недоработанными, о чем свидетельствуют регулярные протечки и поломки.

Петербургские чиновники неоднократно отмечали, что основные сложности возникают в связи с небольшими, относительно Москвы, объемами финансирования, а также особенностями грунта в городе на Неве. Однако в экспертном сообществе утверждают, что наиболее важным фактором является отсутствие политической воли Смольного.

Ранее городские власти заявляли, что темпы строительства подземки увеличатся после перехода обязанностей от обанкроченного «Метростроя» к новой организации – «Метрострою Северной столицы», однако этого так и не произошло. В настоящее время до 2028 года в Петербурге не запланировано открытие ни одной новой станции. Исключение составляют лишь те четыре объекта, которые ранее были практически завершены «Метростроем».

СМИ связывают сложившуюся ситуацию с тем, что в то время как Сергей Собянин активно развивает отрасль в Москве, Александр Беглов в Петербурге предпочитает посещение праздничных и формальный мероприятий. За такую управленческую «особенность» Александра Дмитриевича уже «наградили» негласным статусом «свадебного генерала». Так, на 1 марта в рабочем графике Беглова значилось посещение Центра Спорта на Васильевском острове, что вряд ли сопоставимо по значимости с открытием целой ветки метро.

Ольга Смирнова


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