 

Захарова: Посол Германии уходит от ответа о виновных в подрыве «Северных потоков»

01.03.2023, 22:35, Новости дня
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Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр публично избегает ответа на вопрос об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова напомнила, что в ситуации с Алексеем Навальным (внесен в список экстремистов и террористов) фон Гайр стал обвинять Россию в причастности к отравлению, не имея для этого доказательств.

«А сейчас что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершенный, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна? На этот раз он ухватился за расследование как за повод избежать неудобного разговора об очевидном», – написала Захарова.

Она возмутилась, что «по делу Навального посол фон Гайр имел и доказательства, и обвинения буквально сразу, и за все эти годы так и не передал ни одного субстантивного ответа на вопросы РФ из Берлина».

«А по «Северным потокам» спустя целых полгода – молчок. И публично уходит от ответа, и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили», – заключила Захарова.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как сообщил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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