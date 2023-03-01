Макрон и министры Франции удалили приложение TikTok со служебных телефонов

Президент Франции Эммануэль Макрон и все министры в правительстве страны отказались от использования приложения TikTok на служебных телефонах, сообщил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран на брифинге.

Он подчеркнул, что ни на одном профессиональном телефоне министров не установлен TikTok или другие приложения, передает РИА «Новости».

По словам политика, «речь идет, прежде всего, о том, чтобы иметь все необходимые гарантии сбора персональных данных в рамках ЕС от приложений, которые могут быть использованы на высоком уровне». Веран добавил, что во Франции не хотят, такие приложения собирали данные, которые будут обрабатываться вне Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия попросила своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов приложение китайской соцсети TikTok.

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