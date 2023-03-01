США получили уведомление о решении России приостановить участие в ДСНВ

Вашингтон получил от Москвы официальное уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Прайс рассказал, что государства обменялись официальными нотами, но российских документ не дал США информации свыше той, которая уже прозвучала от представителей России, передает РИА «Новости».

По его словам, этот шаг РФ «безответственный и достоин сожаления». При этом Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие с Россией по контролю над вооружениями.

Американский дипломат добавил, что в Вашингтоне готовы к новой встрече консультативной комиссии в рамках договора.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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