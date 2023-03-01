 

Антиутопия “Жалкие”: Полеты во сне и наяву

01.03.2023, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Антиутопия “Жалкие” вряд ли известна широкой театральной публике – постановок этой пьесы в России еще не было. Странная история о том, как дивный новый мир оказался расколот на успешных хозяев жизни (“сортировщиков”) и сошедших с дистанции неудачников (“жалких”) превращена режиссером-постановщиком Вячеславом Долгачевым в стильный, красивый, современный театральный текст. А бесконечные диалоги, которые при чтении кажутся абсурдными, в исполнении молодых актеров приобрели ясный и пугающе актуальный смысл.

В сюжете переплетаются линии нескольких семейных пар. Они живут в обществе, где люди здоровы, красивы, обеспечены; их жизнь удобна и комфортна; где с брезгливой жалостью относятся к “жалким”, не добившимся успеха… Но почему же их мучают воспоминания о детстве? Почему в глубине души каждый завидует “жалким”, умеющим летать? И отчего люди, вроде бы любящие друг друга, могут в любой момент совершить предательство – и “отсортировать” близкого человека?

На почти пустой маленькой сцене – металлический стол, два стула. Авторские ремарки светятся на телеэкране… Минимализм сценографии, очищенной от бытовых деталей, “укрупняет” актерскую игру, акцентирует внимание на исполнителях. Катя (Маргарита Ефремова) – сокрушительно женственная, жизнелюбивая, с царственной походкой счастливой “жены по призванию” с таким смаком перечисляет названия вкусных блюд, что сначала зрителю смешно… а потом становится страшновато за ее печального мужа Митю (Иван Ефремов/Евгений Рубин), уже не знающего, куда деться от этого пыточного кулинарного шоу. Нервный, инфантильный Петя (Игорь Андреев/Иван Ходимчук) делится с лучшим другом своими детскими травмами… и в своем модном дорогом костюме банковского служащего – так и остается ребенком из нищей семьи. Участковому Коле (Евгений Кениг) не достучаться до своей надменной “крутой” жены… А фоном то и дело звучат с экрана спокойные голоса: “Мы сортируем… по качеству… сортировки…”

Диковинной птицей, нездешней и отрешенной выглядит Ирина (Наталья Мехия), “отсортированная” Петей. Их встреча в гетто для “жалких” – ключевая для пьесы и кульминационная в спектакле. “Мы – жалкие. Мы не лезем на пьедестал жизни…” – с тихим достоинством произносит героиня, у которой уже назначен полет… обратно в детство. Прямо с девятого этажа.

Но в спектакле нет безысходности, финал дает надежду на лучшее. Вообще, здесь много смешного, но без антрепризной нарочитости. Как оказалось, умозрительная и отчасти “сочиненная”, нелегкая для восприятия современная драма тоже открывается ключом психологического театра.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10.21 / Зацикленность на брендах, желание слиться с толпой и другие особенности в подборе одежды, которые выдают неуверенную в себе женщину

06.09.22 / Скандалы: Как курьеры «Тинькофф» поссорились с банком из-за выплат

18.02.21 / Почему татаро-монгольское иго не распространилось на Европу?

12.07.22 / Вместо Екатерины — порноактёр с бутылкой пива – Зеленский рассмотрит петицию о замене российского памятника в Одессе

11.01.22 / Скандалы: Авторитетные басмачи

09.07.20 / Как Ким Кардашьян выглядела до мировой славы: опубликованы ранее неизвестные снимки телезвезды

13.08.22 / Мнение: Второй энергетический

06.06.22 / Какое лицемерие: петербуржцы раскритиковали слова Беглова о решении проблем экологии

18.12.22 / Забастовка железнодорожников срывает отпускные планы французов в преддверии праздников

17.03.22 / Фанаты уверены, что Том Хиддлстон и Зави Эштон помолвлены и ждут ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика