 

NTD – Канада заблокировала TikTok на государственных устройствах из соображений безопасности

01.03.2023, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Канада заблокировала китайское приложение для социальных сетей TikTok на государственных устройствах. Как передаёт NTD, власти объяснили такой шаг тем, что оно представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности. Правительство также предприняло шаги, чтобы заблокировать загрузку приложения федеральными служащими в будущем. В заявлении ведомства отмечается, что методы сбора данных TikTok обеспечивают значительный доступ к содержимому телефона.

Канада заблокировала китайское приложение для социальных сетей TikTok на государственных устройствах, заявив, что оно представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности.

Как сообщили в Министерстве финансов, правительство также предприняло шаги, чтобы заблокировать загрузку приложения федеральными служащими в будущем. В заявлении ведомства отмечается, что методы сбора данных TikTok обеспечивают значительный доступ к содержимому телефона.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорит, что это решение может побудить других жителей Канады «задуматься о безопасности своих данных».

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Мы принимаем решение, что для государственных служащих, для государственного оборудования лучше не иметь доступа к Tik Tok из-за беспокойства людей в отношении безопасности.

TikTok заявил, что разочарован решением Канады.

Между тем, федеральные регуляторы Канады также проводят совместное расследование в отношении приложения, принадлежащего китайской фирме ByteDance. Они опасаются, что платформа собирает, использует и раскрывает личную информацию пользователей.

Отношения между Оттавой и Пекином в последние годы были напряжёнными по разным причинам. В том числе Оттава обвиняла Китай в том, что тот пытался повлиять на канадские выборы и ведёт шпионскую деятельность в воздухе и на море.

Пекин эти обвинения отвергает и называет их спекуляцией и клеветой.

Напомним, в США также запретили TikTok на устройствах госслужащих. Белый дом дал месяц на удаление приложения.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.23 / Через два года Москва начнет производить автомобили на базе российских комплектующих – Собянин

06.03.22 / Младший сын Бекхэмов расстался со своей девушкой: причем тут Виктория

03.11.22 / “Должны спасать”: Распухший до безобразия Басков впал в истерику из-за ампутации ноги

20.01.22 / Ученые показали существо, которое живет на глубине 6000 метров под водой

19.03.22 / Раскрыты подробности Карибского королевского тура Кейт Миддлтон и принца Уильяма

03.02.22 / Мнение: Взаимный бан

30.11.20 / Скандалы: Яхта раздора

23.11.21 / Сенатское

14.04.21 / Отварная сосиска, уроненная Юлией Якубеней, продана на аукционе за 50 тысяч долларов

20.01.21 / Никто не прячется: агент Федора Смолова подтвердила его роман с внучкой Бориса Ельцина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика