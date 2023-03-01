Мнение: Пригожин испугался?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проинформировал россиян о поправках в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции.

Так и написал Володин: «Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы».

Когда закон будет принят, нарушителям грозит суровое наказани – вплоть до 15 лет колонии.



Отсюда

Хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил не распространять ответственность за дискредитацию на высшее командование.

Дословно: «Однако эти поправки не должны распространять свое действие на высший командный состав добровольческих отрядов, включая ЧВК „Вагнер“, и высший командный состав министерства обороны Российской Федерации, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае, любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности».

Интересно, что эти поправки были инициированы самим Пригожиным. Еще 24 января он направил Володину письмо с просьбой проработать внесение в УК РФ статьи о запрете дискредитации всех участников спецоперации. И предложил за дискредитацию лишать свободы на срок до 5 лет. Уже 25 января Володин поручил некоторым комитетам ГД «в срочном порядке» изучить вопрос о возможности внесения изменений в УК.

А сейчас Пригожин, похоже, взбзднул, видимо, поняв, что первым может отправиться на 15 лет в колонию за резкую критику генералов министерства обороны.

Так и живем…

Фотография Евгения Пригожина отсюда

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