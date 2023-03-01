Мнение: Счастливые советские свиньи, декриминализация зоофилии и овощной кризис в Британии

1. Блогер monetam продолжает публиковать карикатуры из журнала «Крокодил» середины 1980-х. Одна из самых распространённых тем карикатур, волновавших тогда советское общество – кормёжка хлебом домашнего скота, как на заглавной картинке (ссылка).



Возможно, советские свиньи и коровы были не против, когда их кормили хлебом, купленным в сельпо. Уж лучше есть не совсем здоровую для домашних животных переработанную пищу из злаков, чем голодать. Но всё-таки непонятно, почему в СССР не смогли наладить производство элементарных комбикормов.

2. Их нравы. В Испании сначала было запретили скотострастие, но потом снова разрешили (ссылка):



В Испании *** с животным будут считаться преступлением, если только причиняют ему вред, пишет издание Libertad Digital о поправках в Уголовный кодекс страны. ***, не причинившая вред здоровью животного, перестает подлежать уголовному наказанию. Поправки в УК касаемо жестокого обращения с животными были одобрены конгрессом 9 февраля.

*** животных в Испании впервые стала наказуемой в 2015 году. Тогда *** была включена в УК в качестве нового преступления, так как парламентарии сочли, что животные не способны давать согласие на интимные отношения. *** с домашними животными, как и жестокое обращение, согласно ст. 337.1 УК наказывалось тюремным заключением от трех месяцев до одного года.

Теперь в УК появится статья «Преступления против животных», в которой говорится, что уголовным преступлением считаются любые действия (в том числе ***), которые причиняют вред животному и из-за которых ему требуется лечение. Иными словами, *** перестает быть отдельным преступлением, пишет издание. За *** с животным теперь будут наказывать только в том случае, если оно получило травмы. Максимальное наказание за это — тюремное заключение от трех месяцев до полутора лет.

3. В Британии проблемы с продовольствием, причём сложнее всего со здоровой пищей. Еда пока ещё есть, но стоит она уже столько, что некоторым англичанам приходится пересматривать рацион (ссылка):

Британию накрыл “овощной кризис”.

В стране ощущается нехватка свежих овощей – в особенности томатов. За 30 лет сельское хозяйство Британии сильно обмельчало. Если в 1990 году страна выращивала 134 тысячи тонн помидоров в год, то в 2021 – лишь 68 тысяч. То же самое произошло с огурцами и другими овощами.

Сейчас ситуацию усугубляет и энергокризис. Из-за дороговизны электричества фермеры сократили тепличное выращивание овощей. А в соседней Голландии, которая раньше поставляла много овощей в Британии, государство попросту банкротит фермеров в угоду “зелёной” повестке.

Британские супермаркеты вводят рационирование – заставляя покупателей брать не больше двух-трёх упаковок свежих овощей на руки. При этом цены на помидоры, огурцы и прочие овощи взлетели в разы. Упаковка томатов нынче стоит 20 фунтов – годом ранее она продавалась за пять.

В два раза выросли цены и на консервированные томаты. Итальянским ресторанам в Британии приходится упражняться – делая пиццу без томатов. И надеяться, что рано или поздно до Британии дойдут овощи с юга Европы – пока, впрочем, с этим тоже обстоят проблемы.

Британцев уже год преследуют продовольственные кризисы. Начал проявляться дефицит белой рыбы – которую закупали у России. Затем взлетели цены на яйца – из-за сокращения численности куриц, вызванного ростом фермерских расходов. Теперь возникли проблемы и с овощами.

Продовольственная инфляция в Британии находится на рекордном уровне в 13,3%. Реальные доходы населения быстро сокращаются, а экономика впадает в рецессию.