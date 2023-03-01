Скандалы: Пропал с радаров

Владимир Христенко оставил «Нанолек» на фоне уголовных дел против экс-партнёров Чубайса

Фармацевтическая компания, которой руководил сын бывшего вице-премьера Виктора Христенко, была основана при участии «Роснано» в 2011 году и заработала на госконтрактах почти 20 млрд рублей. Она по-прежнему принадлежит офшору на Кипре и ранее выводила туда прибыль вопреки налоговым сложностям. По всей видимости, теперь Владимир Христенко решил уйти в тень, а ныне интересующие его стартапы вряд ли находятся в России. Время сейчас такое, приходится выбирать: «здесь» или «там».

В сентябре по фармацевтическому рынку прошёл слух о сделке между двумя крупными игроками. Сообщали, что «Фармстандарт» Виктора Харитонина якобы выкупил компанию «Нанолек», которая производит в Кировской области вакцины для национального календаря прививок. В компании «Нанолек» эту информацию опровергли. Но дальше в структуре управления компанией произошло знаковое изменение, которое было бы трудно объяснить иначе как сменой ключевого собственника.

Скрытые бенефициары

В декабре пост президента компании «Нанолек» покинул Владимир Христенко. Сын бывшего вице-премьера Виктора Христенко занимал этот пост с 2015 года. Как и Харитонина, его связывали с фигурой вице-премьера Тать­яны Голиковой, которая вышла замуж за Христенко-старшего в 2003 году.

Возвышение «Фармстандарта» (производитель арбидола) и появление компании «Нанолек» как раз пришлись на годы, когда Голикова занимала пост министра здравоохранения. Обе компании являются крупными поставщиками лекарств для государственных больниц и имеют хорошие финансовые перспективы на волне импортозамещения. Почему же Христенко решил отказаться от такого выгодного бизнеса?

«Сейчас для «Нанолек» наступило время перехода на следующий уровень, который требует иного стиля управления, чем у меня. Я однозначно человек стартапа. Моя стихия – создание чего-то с нуля, с максимальными рисками и максимальным драйвом», – привела его слова пресс-служба компании. По словам Владимира Христенко, он собирается «перевести дух и придумать что-то новое». Теперь компанией целиком руководит его партнёр Михаил Некрасов.

В российском ЕГРЮЛ собственник ООО «Нанолек» не менялся с момента основания компании при участии «Роснано» в 2011 году. Фабрика лекарств в не самом богатом российском регионе на 100% принадлежит кипрскому офшору «Нанолек Холдинг Лимитед». Кто является конечным бенефициаром этой структуры сегодня, не вполне ясно. «Роснано» вложила в неё порядка 1,3 млрд рублей. В 2019 году сообщалось, что Христенко, Некрасов и, по всей видимости, другие частные инвесторы выкупили долю госкомпании за 2,35 млрд рублей.

Эти цифры, озвученные в прессе, играют как бы в пользу команды Чубайса. Но есть нюансы. Сделку с трудом можно назвать прозрачной. Кроме того, по признанию Михаила Некрасова, доля «Роснано» была выкуплена за счёт заёмных средств. Возможно, средства эти были предоставлены крупным государственным банком (до 23 января 2023 года 100% ООО «Нанолек» находилось в залоге у «Сбера»). Как бы то ни было, ситуация, когда российская госкомпания создаёт офшор для взаимоотношений с российскими же инвесторами, как это было в случае с «Нанолек», априори выглядит любопытной.

Насколько успешными в целом были инвестиции «Роснано» под началом Анатолия Чубайса, позволяют судить тома уголовных дел, а также череда банкротств связанных с ней «стартапов». Взять хотя бы аккумуляторный завод «Лиотех» в Новосибирске, имущество которого на 230 млн рублей планируют пустить с молотка буквально сегодня, 27 февраля. Другой пример – московское предприятие «Крокус Наноэлектроника». Предполагалось, что оно будет производить устройства памяти для компьютеров, правда не с нуля, а из американских комплектующих. В 2014 году партнёры из США отказались участвовать в проекте из-за санкций, и оборудование завода в России, по сути, превратилось в ненужный хлам.

Как и «Нанолек», компания «Крокус Наноэлектроника» была создана в 2011 году. На тот момент инвестиционным директором «Роснано» был Наиль Губарев, один из непосредственных подчинённых Анатолия Чубайса. В сентябре прошлого года Губарева арестовали по подозрению в крупном мошенничестве. Уголовное дело связано с другой «дочкой» «Роснано» – компанией АО «ЭЛВИС-НеоТек», также созданной в 2011-м. Уместно предположить, что топ-менеджер может рассказать следователям и о других «стартапах».

Бизнес на госконтрактах

Незадолго до ухода Владимира Христенко из компании «Нанолек» было возбуждено ещё одно уголовное дело против бывшего партнёра «Роснано». Олега Дьяченко, который входил в совет директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited, подозревают в хищении 50 млн долларов. Вообще название островного государства всплывает едва ли не в каждой истории с упоминанием Анатолия Чубайса. В конце января он вместе с женой был замечен в израильском аэропорту Бен-Гурион в ожидании рейса на Кипр. В связи с этим родилось предположение, что бывший реформатор российской энергетики летит разбираться с делами компании O1 Trust Services Limited, которая подконтрольна его деловому партнёру Борису Минцу и предоставляла Чубайсу займы на строительство его гигантского особняка в Переделкине.

Для чего поставщику лекарств по госконтрактам офшор? В 2019 году гендиректор компании «Нанолек» Михаил Некрасов объяснял это особенностями российского корпоративного права. «Многие вопросы взаимоотношений между участниками проекта оказались подвешенными в воздухе. Британское право, которое действует на Кипре, на тот момент максимально полно регулировало все моменты, связанные с возможными конфликтами между учредителями», – сказал топ-менеджер журналистам. Тогда же Некрасов сообщил, что собственники компании обсуждают ликвидации офшорной «надстройки» и напрямую в этом заинтересованы. «При переводе прибыли за границу мы вынуждены так или иначе дважды платить налоги», – добавил он.

Но переезда головной структуры «Нанолек» в отечественную юрисдикцию так и не случилось, даже вопреки тому, что летом прошлого года Республика Кипр была внесена в список недружественных стран. Ещё раньше власти островного государства принялись отбирать «золотые визы» у российских бизнесменов, попавших под санкции. А в сентябре 2020 года СМИ сообщали, что данные человека, сходного с сыном Виктора Христенко обнаружены в списке обладателей так называемого инвестиционного паспорта Кипра, который предоставляется в обмен на инвестиции в местную экономику на сумму не менее 2 млн евро.

Конкретно

Планы по избавлению ООО «Нанолек» от офшорной «надстройки», судя по всему, были связаны с созданием в Кировской области особой экономической зоны. Проект получил название «Биополис» и явно забуксовал на старте. Осенью 2020 года тогдашний глава региона Игорь Васильев заявил, что речь идёт о создании научно-образовательного центра «мирового уровня» и нового муниципалитета. С тех пор новостей о «Биополисе» не было.

В минувшем году «Нанолек» постигла и другая неудача. Во время пандемии коронавируса компания стала производственным партнёром ФНЦ им. Чумакова, разработавшего вакцину «КовиВак». Планировалось, что она будет выпускать до 10 млн доз вакцины ежегодно. Однако после производства 3 млн доз этого препарата работу было решено свернуть из-за отсутствия спроса.

Госконтракты были, по сути, ключевой составляющей фармацевтического бизнеса Владимира Христенко. Всего ООО «Нанолек» выступало поставщиком по 149 контрактам на сумму почти 20 млрд рублей. Начиная с 2014 года выручка компании стабильно росла, в 2021 году она достигла 19 млрд рублей при чистой прибыли 2,3 млрд рублей (данные за 2022 год ещё не опубликованы). Причину, по которой на фоне таких успехов у Христенко «закончился драйв», мы не знаем. Но что-то подсказывает, что «старт­апы», в которые он намерен инвестировать заработанные в России деньги, могут быть связаны с недвижимостью в Дубае. Время сейчас такое – людям с несколькими паспортами приходится решать, где они планируют жить дальше, а тут ещё и чехарда с госзакупками и пристальный интерес силовиков к старым делам «Роснано».

По итогам прошлого года долги государственной венчурной компании оценивались в 97 млрд рублей. Осенью в правительстве начали обсуждать её ликвидацию. Уголовных дел, связанных с «нанотехнологичной» командой Чубайса, может стать больше, а сам он явно не собирается возвращаться в Россию. Самое время некоторым «стартаперам» пропасть с радаров – переждать лихие времена, чтобы появиться вновь…

Евгений Борисова

Оригинал материала: “Наша Версия”