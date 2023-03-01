Байден продлил действие санкции против России на год

Американские антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, продлены на год по решению президента США Джо Байдена, сообщили в Белом доме.

Байден продлил санкции, введенные 21 февраля 2022 года нынешней администрацией, также введенные предыдущей администрацией Дональда Трампа в 2018 году и администрацией Барака Обамы 2014 года по Крыму, передает ТАСС.

Действующий президент США заявил, что такие санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года».

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – утверждается в пояснительной записке президента. «Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660», – добавил Байден.

Ранее в Белом доме заявляли, что экономика РФ показывает устойчивость к западным санкциям из-за введенных Москвой ответных мер.

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