Депутаты парламента Венгрии предложили ветировать прием Швеции и Финляндии в НАТО

Несколько депутатов венгерской правой партии Mi Hazank предложили наложить вето на расширение НАТО, называя этот шаг провокацией и движением в сторону мировой войны, сообщил представитель партии Элед Новак.

По его словам, международным интересам отвечает нейтральная зона на севере Европы , передает РИА «Новости».

Он добавил, что не имеет претензий к Финляндии и Швеции, но мир Европе обеспечен, если у РФ и НАТО нет общей границы. Также Новак добавил, что его партия требует свободной и нейтральной Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Напомним, в среду парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО.

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