Депутаты парламента Венгрии предложили ветировать прием Швеции и Финляндии в НАТО
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Несколько депутатов венгерской правой партии Mi Hazank предложили наложить вето на расширение НАТО, называя этот шаг провокацией и движением в сторону мировой войны, сообщил представитель партии Элед Новак.
По его словам, международным интересам отвечает нейтральная зона на севере Европы , передает РИА «Новости».
Он добавил, что не имеет претензий к Финляндии и Швеции, но мир Европе обеспечен, если у РФ и НАТО нет общей границы. Также Новак добавил, что его партия требует свободной и нейтральной Венгрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.
Напомним, в среду парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет