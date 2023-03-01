 

Бизнесмена из Ставрополя обманули на шесть миллионов рублей

01.03.2023, 21:08, Разное
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Осенью 2022 года бизнесмен проходил лечение в Москве, а 4 октября ему сделали операцию. Через две недели после хирургического вмешательства он улетел в Ставрополь. Оттуда ему нужно было передать в Москву 6 миллионов 250 тысяч рублей. О помощи он попросил своего друга Сергея Золина, они были знакомы около 10 лет.

В 20-х числах октября бизнесмен позвонил приятелю с просьбой перевезти в Москву крупную сумму, и друг согласился. Мурат приехал к Сергею домой и отдал деньги.

“Сказал ему, чтобы он по приезде туда созвонился с моим другом Константином, которому он должен передать деньги. Оставил ему деньги и уехал. Спустя время Костя перезвонил мне и сказал о том, что они с Сергеем договорились 23 числа увидеться в “Кунцево Плаза” в 10 утра”, – рассказал Мурат

Но, увы, в назначенное время Сергей в “Кунцево Плаза” так и не появился. Сергей Золин так и не вышел на связь.

1 ноября Мурат написал заявление, а 9 ноября 2022 года было возбуждено уголовное дело. Спустя две недели Сергея доставили в Ставрополь, где у него прошла очная ставка с уже бывшим другом.

“Он сказал о том, что якобы это я ему должен был деньги. Будто это я ему привез возврат долга, и что я ему еще помимо этого остался должен. На полиграф садится он отказывается”, – говорит Джемакулов.

Рассмотрение уголовного дела идет до сих пор. Пока неизвестно, будет ли наказан предполагаемый виновный.


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