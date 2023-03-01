Пассажир вертолета Ми-8 во время жесткой посадки под Мурманском спас ребенка

Среди пассажиров вертолета Ми-8, который накануне совершил жесткую посадку в Мурманской области, была мать с двухлетним ребенком. По данным телеканала “360”, она не смогла удержать его на руках во время быстрого снижения.

К счастью, малыша успел поймать Иван Хантазейский. После приземления он же помог пассажирам выбраться, разбив иллюминатор.

В СК назвали несколько версий жесткого приземления вертолета Ми-8. “Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия”, – цитирует ведомство VSE42.RU.