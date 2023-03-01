Универсальный и очень «вкусный» дизайн: маникюр цвета виноград

Ногти винного цвета являются довольно интересным и стильным вариантом, который отлично подойдет каждой моднице, которая хочет выделиться и подчеркнуть свой особый стиль и притягательность.

Виноградный маникюр представляет собой покрытие, цвет, которого варьируется между темно-фиолетовым и светло-салатовым. Вот особенности такого нейл-арта.

Особенности и преимущества виноградного маникюра

Виноградная цветовая палитра помогает подчеркнуть изящность пальцев и смотрится намного лучше, чем нюдовый и классический красный.

Это именно тот оттенок, который смотрится благородно. Виноградный цвет хорошо выглядит как на бледной, так и на смуглой коже.

Сочетание зеленого и фиолетового получается в меру ярким, но при этом гармоничным.

Чернильные или аметистовые тона придают образу загадочность, а зеленый придает легкость и свежесть.

Модные тенденции

Однотонный маникюр можно самостоятельно сделать достаточно просто.

Большое разнообразие оттенков позволит легко создать уникальный образ. В качестве основного цвета стоит выбрать темно-бордовый, а 1-2 ногтя покрыть более светлым оттенком.

Матовое покрытие выглядит роскошно и благородно. Его можно легко комбинировать с глянцевым лаком и декоративными элементами. Сочетание винного цвета с золотистыми и серебристыми элементами создаст красивый вид.

Блестки и стразы помогут создать просто уникальный дизайн маникюра. Это хорошее решение для торжественного мероприятия.

Винный френч смотрится красиво, ярко и стильно. Если использовать блестки, то получится роскошный и оригинальный дизайн.