Обозреватель AC – из-за подхода США к своим союзникам по НАТО альянс рискует выйти из украинского конфликта расколотым

США надеются за счёт «дешёвых» украинских жизней и некоторого количества американских долларов положить конец стратегической угрозе Вашингтону со стороны Путина, пишет обозреватель The American Conservative Питер Ван Бюрен. Однако из-за предполагаемой атаки Вашингтона на инфраструктуру Германии и из-за специфического отношения Америки к своим союзникам по НАТО, альянс рискует выйти из украинского конфликта расколотым.



AP

В Вашингтоне думают так: с помощью «дешёвых» украинских жизней и некоторого количества американских долларов Запад может положить конец стратегической угрозе Соединённым Штатам со стороны Владимира Путина, пишет обозреватель The American Conservative Питер Ван Бюрен.

Ни один американец не умирает. Это не походит на Ирак или Афганистан 2001—2021 годов.

«Это постмодерн, нечто новое, чистая война великих держав, — отмечает автор. — Добро пожаловать в новый Афганистан в стиле 1980-х годов, где США временами играют и американскую, и советскую роли».

На первый взгляд всё кажется таким похожим. РФ вводит войска в соседнюю страну, которая более или менее просто занималась своими делами, говорится в статье. Цели России, как считает автор, те же: раздвинуть свои границы перед лицом того, что она воспринимает как западное вторжение, с одной стороны, и добиться мирового господства — с другой. США видят возможность обескровить русских за счёт чужих человеческих потерь. Лозунг дня — «Мы будем сражаться до последнего афганца».

ЦРУ через нашего «змееподобного «союзника» в лице Пакистана» наводняет Афганистан деньгами и оружием. Инструменты разные, а эффект тот же: дать ровно столько огневой мощи, чтобы держать Медведя привязанным и истекающим кровью, но недостаточно, чтобы убить его и, не дай Бог, закончить столь выгодную войну.

В то время как члены НАТО и другие страны в своё время направили в Афганистан небольшое количество войск и боевой техники, США сделали всё возможное, чтобы Украина выглядела как «показательное выступление НАТО», хотя это не так. Вашингтон заявил о поддержке Киева для сохранения и усиления альянса, несмотря на то что Украина не входит в этот блок.

Тем не менее, чтобы удержать Германию в рамках этого конфликта, Вашингтон предположительно провёл тайную атаку на критически важную гражданскую инфраструктуру ФРГ, пишет автор, имея в виду диверсию на газопроводах «Северный поток». Это, по словам Ван Бюрена, будет иметь длительные негативные последствия для немецкой экономики.



Помимо этой предполагаемой атаки, США открыто относятся к странам НАТО как к удобным складам снабжения. Из этого автор делает вывод, что альянс может выйти из Украины «расколотым».

Есть также опасения по поводу уровня коррупции на Украине и роли Америки в борьбе с ней. Несмотря на значительную финансовую помощь Киеву со стороны Соединённых Штатов, поступают сообщения о коррупции и нецелевом использовании средств в этой стране. Некоторые утверждают, что США сделали недостаточно для решения этой проблемы и просто закрыли на неё глаза, чтобы сохранить свои стратегические интересы в регионе.

У Америки отнюдь не положительна история с вливанием почти неограниченного количества оружия и денег в коррумпированные развивающиеся страны. Как мы видели, опять же, на примере Афганистана 1980-х годов и военных вторжений Буша, коррупция может только усугубиться.

В Афганистане серьёзнейшие опасения вызывал вопрос распространения оружия и его попадание с поля боя не в те руки. На Украине свободно ходит огромное количество различных вооружений от винтовок до зенитных систем.

В случае с Афганистаном были реальные опасения, что ракеты Stinger, способные сбивать современные самолёты, попадут в руки террористов. С тех пор США рыщут по мировым оружейным рынкам в поисках своих ракет.

На Украине ситуация хуже. Самые современные средства ПВО Америки используются против российских и иранских воздушных средств. Сколько эти страны готовы заплатить за телеметрические данные о сбитом летательном аппарате и, разумеется, за саму технику, на основе которой можно провести обратную разработку и реверсивное программирование?

Несомненно, на Украине есть российские, китайские, иранские и прочие спецслужбы с чемоданами, полными денег, которые пытаются скупить всё что можно. И это ещё одна цена конфликта, отмечает обозреватель The American Conservative Питер Ван Бюрен.