Инсайдер: Sony купит издателей GTA в случае успешной сделки с Microsoft

Sony приобретет Take-Two Interactive (владельцев Rockstar Games), если состоится сделка между корпорацией Microsoft и Activision Blizzard. Об этом пишет Metro, ссылаясь на инсайдера из Rythian.

Этот шаг японской компании называют “ответной атакой”. По оценкам Rythian, покупка Take-Two Interactive обойдется Sony примерно в 20 миллиардов долларов. Сделка между Microsoft, Activision Blizzard и Microsoft, как ожидается, будет стоить 69 миллиардов долларов.

Take-Two Interactives также владеет Grand Theft Auto и Rockstar Games. В ее портфолио входят Ghost Story Games, Private Division и Socialpoint. Это разработчики Max Payne и Civilization.

Существует также вероятность того, что Take-Two Interactive может отклонить предложение Sony. Ожидается, что вскоре они анонсируют GTA 6, которая может стать самой дорогой видеоигрой в истории. Это увеличит капитализацию Take-Two Interactives.