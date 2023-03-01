 

Инсайдер: Sony купит издателей GTA в случае успешной сделки с Microsoft

01.03.2023, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Sony приобретет Take-Two Interactive (владельцев Rockstar Games), если состоится сделка между корпорацией Microsoft и Activision Blizzard. Об этом пишет Metro, ссылаясь на инсайдера из Rythian.

Этот шаг японской компании называют “ответной атакой”. По оценкам Rythian, покупка Take-Two Interactive обойдется Sony примерно в 20 миллиардов долларов. Сделка между Microsoft, Activision Blizzard и Microsoft, как ожидается, будет стоить 69 миллиардов долларов.

Take-Two Interactives также владеет Grand Theft Auto и Rockstar Games. В ее портфолио входят Ghost Story Games, Private Division и Socialpoint. Это разработчики Max Payne и Civilization.

Существует также вероятность того, что Take-Two Interactive может отклонить предложение Sony. Ожидается, что вскоре они анонсируют GTA 6, которая может стать самой дорогой видеоигрой в истории. Это увеличит капитализацию Take-Two Interactives.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.21 / Лукашенко потребовал от России возместить потери Беларуси из-за распада СССР

05.10.22 / Константин Богомолов приступил к съемкам сериала “Кеша” с Ребенок и Снигирь

29.06.21 / Розовые платья в коллекциях Valentino, Molly Goddard и других брендов в 2021 году – для тех, кто любит романтическое очарование

13.12.22 / Страны G7 учредили международный климатический клуб для борьбы с глобальным потеплением

19.12.21 / Мнение: Голландия построит 3 новых АЭС

02.05.22 / “Подталкивают мир к катастрофе”: Володин обвинил европейских правителей

14.07.22 / А есть еще на платформе, шпильке и каблуке: как стилизовать этим летом самые актуальные модели таких модных вьетнамок

28.07.20 / Американский политолог— Россия и Запад попали в бессмысленный цикл «око за око»

12.09.21 / Как сделать из дерева настенный стеллаж для цветов. Он прекрасно смотрится на крыльце, балконе или в комнате

02.11.22 / Мнение: Жалкое зрелище

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика