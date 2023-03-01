 

Манифест спящего человека

01.03.2023, 20:32, Разное
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Перечень российских базовых ценностей от Сергея Мостовщикова.

Когда кажется, что наступили непонятные времена и все вдруг стало похожим на какой-то странный сон, велика вероятность, что вы просто спите. Стоит ли просыпаться? Время, как говорится, покажет. Во всяком случае, поэты обещали нам, что рано или поздно все мы тут воспрянем ото сна и напишем свои имена на его обломках. Но пока этого не случилось, есть смысл написать хотя бы перечень базовых ценностей человека, спящего в России.


Петр Саруханов / «Новая газета»

1. Пришло время поспать

2. Право поспать дано мне природой и историей

3. Я буду спать

4. Я буду спать — хоть из пушек пали

5. Я буду спать и видеть

6. Я буду видеть то, что в руку

7. Все, что в руку, — правда, в правде — сила

8. Кто хорошо спит, тот набирается сил

9. Кто живет на воле, тот спит боле

10. Сон — лучшее лекарство

11. Сонный хлеба не просит

12. Грозен сон, да милостив бог

13. Ночь матка, все — гладко

14. Беспечальному сон сладок

15. Каково живется, таково и спится

16. Сон, что богатство: чем больше спишь, тем больше хочется

17. Лучшее царство — сонное царство

18. Подушка — не полушка, лучшая подружка

19. Я буду спать как убитый

20. Не мешайте мне спать

21. Не высплюсь сам, высплюсь на других

22. Не будите во мне зверя

23. Дайте поспать

2001–2023

Источник: Новая газета


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