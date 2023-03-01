Мнение: Депрессивный фильтр, провальный год метавселенных и штраф за продажу табака в Сети

1. Китайские журналисты придумали новый термин для описания того, как западные СМИ подают своей аудитории новости из неугодных Западу стран. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Китайская Global Times радует нас открытием: «Как выражаются китайские пользователи, BBC сообщает о Китае через «депрессивный фильтр»: в сюжетах телекомпании небо над китайскими городами всегда мрачное, в грязных тучах и смоге».

С нами та же фигня, ув. друзья — причём очень давно и причём отнюдь не только в исполнении бибиси. Примерно 95% фото о России, публикуемых от NYT до AP, тоже имеют «депрессивный фильтр»: вечный мартябрь, вечные сумерки, тлен, безысходность и ржавые лица. Если же в России случайно день, случайно лето и небо случайно чистое, то применяются «американские сумерки», то есть небо искусственно затемняется, мир тускнеет и люди становятся будто вылезшими из бункера.

Над автократиями не может быть хорошей погоды — иначе кому-то может закрасться мысль, что там хоть кто-то иногда радуется.

2. Микрософт свернула свой проект промышленной метавселенной, уволив команду разработчиков (ссылка). Провал был предсказуем, так что новость прошла почти незамеченной.



Руководство айти-гигантов полагало, будто 2023 станет годом метавселенных, но на практике он стал годом текстовых нейросетей. Теперь ресурсы перебрасывают из бесперспективного направления на перспективное.



Я говорил, что так и будет, уже давно. Вы не можете просто взять и загнать людей в скучное пространство пустых, уродливых и политкорректных метавселенных. Сначала вам придётся как следует постараться, чтобы привлечь публику. Аналогичным образом проваливаются в прокате фильмы по повесточке и на модные темы: с актёрами-блогерами, например, или пропитанные радужной пропагандой. Чтобы зрители повалили в кино толпами, фильм должен быть не актуальным, а хорошим. Снимать же хорошие фильмы — особое искусство, которым случайные сотрудники корпораций по умолчанию не обладают.

3. На проблему продажи табака и электронных сигарет в российских интернет-магазинах наконец-то обратили внимание. Любопытно, что против данной практики выступили сами табачные компании (ссылка):

Производители табачной продукции предложили ужесточить наказание для маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и никотинсодержащих товаров, таких как вейпы и электронные сигареты, пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

Представитель министерства сообщил, что идею могут рассмотреть на одном из заседаний межведомственной рабочей группы в этом году. Ее уже концептуально поддержали в Роспотребнадзоре, Минсельхозе и Госдуме.

Маркетплейсы часто пренебрегают законодательным запретом на продажу изделий с никотином в интернете, поэтому за такие нарушения следует увеличить штрафы, считают в компании-производителе сигарет JTI Россия. Для особо тяжких случаев можно ввести и досудебную блокировку сайта, как это предусмотрено для алкоголя. В настоящее время за игнорирование запрета продавцам грозит взыскание в 50 тысяч рублей для юрлиц, и до 3 тысяч рублей — для физлиц.

В крупнейших агрегаторах, в частности Ozon и Wildberries, газете рассказали, что не продают такие товары. Тем не менее журналисты нашли на этих площадках товары, визуально схожие с электронными сигаретами и системами доставки никотина (IQOS).