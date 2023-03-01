Мнение: Боевое НЛП

Прочитала в ленте о “боевом НЛП”.

“Если вы чувствуете беспомощность и апатию, – говорят, – значит против вас применили боевое НЛП”.

По одной этой фразе сразу понятен уровень границ авторов: полное слияние.

Им кажется, что негативное слово другого человека разрушает их как тяжелая артиллерия, и не важно, кто этот человек им, близкий или прохожий.

И им кажется, что их собственное негативное слово способно разрушить самооценку другого человека как тяжелая артиллерия, и не важно кем они ему приходятся.

Вот это – подводный мир. Границы отсутствуют.

Поэтому кажется, что слово изо рта одного все меняет в черепной коробке другого.

Вы видели когда-нибудь двух-трехлетних детей?

Вы пробовали сказать им что-нибудь вроде: делай так, не делай этак, ты плохой мальчик, ты непослушная девочка?

Плевать на вас хотел ребенок. Даже если вы его мама, и тем более если вы – прохожий.

Посмотрит на вас неприязненно и дальше продолжит заниматься своими делами.

Вам придется отвлечь его внимание или как-то заинтересовать, чтобы он вас послушал. Или оттащить силой.

С самого раннего возраста, едва только формируется мозг, дети умеют отличать чужие слова от своих желаний и защищать свое Я от чужого давления.

Гениальные психологи изучали способы внушения: как обойти барьер, который разделяет собственную волю и чужую, как сделать это незаметно, усыпляя бдительного стража. И редкие из психологов добились хоть какого-то успеха в изучении подходов к этому стражу.

Зато у рапанов все просто: в их дурном настроении виноваты всегда другие. Им все навязали, им внушили, их заставили чувствовать себя плохо. То же самое они думают про внушаемость других.

Если нормальные границы как прочные стены дома, то границы рапана как у покосившегося деревенского сортира, с выломанной дверью, без крыши, со сгнившими стенами.

Но боевые рапаны зовут других на тренинги по НЛП, чтобы учить их навязывать другим свое мнение и манипулировать. Они уверены, что у всех границы – такие же дырявые как у них.

Если вы посмотрите ролики по ссылке, вы увидите, что обучают на тренинге нарушать границы, сливаться и косячить, будто хотя бы один рапан не умеет этого на 5+. Обвинять других учат, раздражать, врать, извиняться и снова обвинять, отрицать свою вину, снова раздражать.

Обещают, что если почаще нарушать чьи-то границы, тот человек от этого расшатается и попадет под контроль.

А мы читаем в рубрике писем, как бедные рапаны своими косяками и сливами расшатывают себя и уничтожают свою СЗ в считанные часы, даже если эта СЗ изначально была высокой.

Автор поста по ссылке пишет, что цель должна быть экологична.

Он будто опасается, что на таких тренингах кто-то может научиться манипулировать другими.

Если мы говорим о взятии другого человека под свой контроль, это возможно только при росте вашего КП и уменьшении КП другого. КП – это и есть влияние. При балансе в отношениях КП и влияние равное, при дисбалансе КП плюса намного больше, чем у минуса.

Экологичная цель отношений – сотрудничество и совместное развитие. Для этого нужен баланс.

Неэкологичная цель отношений – использование другого человека. Для этого нужен дисбаланс.

Но одного дисбаланса мало. В стихийном дисбалансе плюса тоже шатает, у него апатия, его все раздражает, использовать минуса он не может, плюс его растет и апатия тоже. Чтобы извлечь из дисбаланса пользу, нужно держать свой плюс небольшим, а дисбаланс увеличивать за счет роста минуса другого. Это умеют только хищники.

Взять человека под контроль – цель неэкологичная, но чтобы достичь эту цель, нужно очень хорошо держаться в границах, провоцируя второго выходить из границ.

Вот чем хищники отличаются от рыбаков. Рыбака не интересует контроль над другой личностью и ее ресурсами, хищника – да.

Но в границах те и другие держатся примерно одинаково, то есть хорошо.

Я не пишу подробно о методах, которые позволяют взять других под контроль, из этических соображений, но, по большому счету, писать об этом безопасно.

Воспользоваться такими методами смогут только люди с очень хорошими границами.

Если рапаны учатся хищным уловкам, у них получится типичная рапанья рыбалка – гарпуном на свою собственную Ж. Мы видели много таких примеров.

Мне понятно желание боевых НЛП-стов завлечь людей обещаниями власти. Но уровень “учебного материала” такой плохой, словно никто из тренеров сам не может приподняться со дна и увидеть, что такое границы.

Чтобы успешно манипулировать кем-то, нужно иметь границы намного лучше, чем у него. Это аксиома.

И, к счастью, крайне мало людей, имеющих хорошие границы, заинтересованы в манипуляциях.

У хищников это происходит из-за дыры в ресурсе работы, их привлекает чужой социальный статус, их притягивает это из-за собственной дыры. Они влюбляются в людей с социальной ОЗ намного больше, но влюбить способны лишь тех из них, у кого границы намного хуже, иначе разница СЗ не компенсирует разницу ОЗ. Поэтому вскоре возникает дисбаланс и минус в этом дисбалансе растет, а плюс остается маленьким, поэтому хищник не уходит из отношений и деньги минуса текут ему в карман. Хищник их не тянет, они сами текут. У хищника нет изначальной цели – захватить чужие деньги, ему интересна история любви с тем, кто по социальному статусу намного выше. Звездность и знатность – его фетиши. И отличается хищник от рыбака только тем, что у рыбака все нормально в ресурсе работы и ему не интересны в отношениях люди с границами намного хуже, чем у него, и большой мезальянс ему не нравится, чужие ресурсы ему не нужны. Во всем остальном они похожи, границы у хищников очень хорошие, как и у рыбаков, а это значит, что они не нарушают чужие границы. Провоцируют нарушать свои, но чужие не нарушают. Иначе бы не добивались ничего.

А боевые рапаны на тренингах предлагают выходить из своих границ, чтобы успешно манипулировать.

И когда боевые рапаны учат защищаться, они не учат держаться в границах, поскольку и сами не умеют, они учат контратаковать, выходя из границ.

Давайте разберем материал по ссылке с точки зрения эффективности. Эффективности, друзья, а не этичности.