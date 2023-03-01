Скандалы: Не решил вопрос

Как Илья Клигман со товарищи вывел из банков 150 млрд рублей и потерял 500 тысяч долларов

В течение нескольких лет ОПС, руководство которым приписывают банкиру Илье Клигману, вывело из разорившихся банков «Агросоюз» и «Инкаробанк» более 10 млрд рублей. Это только из двух банков. В совокупности суммы – на порядок больше. Дело сбежавших за рубеж банкира и его правой руки Евгения Урина уже направлено в Басманный суд Москвы. Интересно здесь то, что на фоне расследования опытный комбинатор угодил в сети другой группы дельцов.

В 2019 году ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило два уголовных дела об особо крупном мошенничестве в банках: «Агросоюз» и «Инкаробанк». Поводом стали огромные долги банков перед кредиторами после лишения их лицензии в 2018 году. Из «Агросоюза», как считает следствие, фигуранты дела вывели 7 млрд рублей, из «Инкаробанка» – 3 миллиарда. Оба дела объединили в одно, доказательная база по хищениям в этих кредитных организациях составила 500 томов. В общей сложности обвинения в мошенничестве, а также создании и участии в ОПС в рамках дела предъявили 20 фигурантам. Но проблема в том, что добрая половина из них давно выехала из России и арестована лишь заочно.

Схема по хищениям огромных денег из сравнительно небольших банков работала более 10 лет. О том, как всё начиналось, чуть позже.

«Добрые деньги»

«Инкаробанк» лишился лицензии 31 октября 2018 года, «Агросоюз» – через неделю, 7 ноября. Основанием для жёстких мер Центробанка стали «кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций». По данным следствия, в двух обескровленных банках выдавались ничем не обеспеченные кредиты, кредитный портфель топ-менеджеры переуступали подконтрольным организациям. Именно так произошло в «Агросоюзе», основным бенефициаром которого был Илья Клигман, перед самым отзывом лицензии. Руководители банка уступили право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам по договорам цессии фирме «Восход». Затем, участники «схемы» все долги переуступили трем другим организациям: «Технология», «Добрые деньги», «Мегаторг». Следствие считает все эти компании фиктивными.

По версии силовиков, разработкой криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» занимались ранее судимая за финансовые махинации Наталья Петренко и Евгений Урин, брат к тому времени отбывавшего наказание в колонии банкира Матвея Урина. Непосредственными же исполнителями могли быть бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления Андрей Сомов.

Обвиняемые в мошенничестве явно использовали и более грубые схемы, в банковской сфере это назвали «тетрадочными кредитами». Если коротко, то клиент приносил в банк одну сумму, а на его счету оказывались гораздо меньшие деньги. Разница записывалась «в тетрадку» и выводилась в третьи финансовые организации или сразу в оффшоры – себе. Таким образом Илья Клигман и компания обанкротили на 4,5 млрд рублей «Арксбанк». Подробно об этом рассказывала «Версия» ранее.

Любитель кулачных боёв

Евгений Урин, по всей видимости, неслучайно стал «правой рукой» комбинатора Ильи Клигмана. Отработку схем по выводу денег из банков Евгений с братом – банкиром Матвеем Уриным – начали ещё в 2009 году в Екатеринбурге. Тогда Матвей Урин с несколькими подконтрольными ему компаниями получили от «Традо-Банка» кредиты на общую сумму 403,5 млн рублей. Поручителем по одному из кредитов выступило ООО «Финансбюро» под руководством Евгения Урина. А через месяц Евгений уже сам берёт в этом банке кредит в 51 млн рублей. Следователи тогда утверждали, что обе финансовые операции были частью схемы по рефинансированию ссуд, выданных ранее старшему Урину.

Матвей Урин в то время был основным бенефициаром банков «Монетный двор» и «Уралфинпромбанк». В декабре 2010 года ЦБ лишил лицензии «Традо-Банк» и банк «Монетный двор» из-за потери ликвидности. Последний, по материалам следствия, потерял более 110 млн рублей из-за выдачи заведомо невозвратных кредитов.

В 2013 году суд признал Матвея Урина виновным в хищении средств подконтрольных ему «Традо-банка», «Монетного двора», «Уралфинпромбанка» и «Донбанка». В вину банкиру вменили пять эпизодов хищений с использованием фиктивных сделок на 7 млрд рублей. Урину назначили 7,5 лет лишения свободы, а сумма ущерба с годами и новыми расследованиями выросла до 16 млрд рублей.

Отметим, что до этого срока в 2010 году Матвей Урин заработал 4,5 года колонии общего режима за избиение бывшего сотрудника Газпромбанка и «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена на Рублёвском шоссе.

Развели на полмиллиона долларов

Илья Клигман в 2013 году уже находился за границей, предположительно в Малайзии. В 2016 году, как пишет «Коммерсант», комбинатор осел в Германии, и уже оттуда руководил действиями подельников. Но, повторим, в 2019 году ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило два уголовных дела по особо крупному мошенничеству в двух банках: «Агросоюз» и «Инкаробанк», впоследствии объединённым в одно дело. Поначалу следствие предъявляло претензии четверым фигурантам: топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, бывшему силовику Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за чёрную бухгалтерию.

И тут на горизонте появляются «хорошо осведомлённые» по ходу следствия гендиректор международного фонда «Афроком» Игорь Юрасов и экс-президент хоккейного клуба «Рысь», муж певицы Согдианы Башир Куштов. По данным СМИ, они сообщили доверенному лицу Клигмана – Сергею Герасименко – что Клигман может стать пятым фигурантом. Затем заявляют, что через свои «серьёзные выходы» в силовых структурах могут сделать так, чтоб об Илье Клигмане в этом деле забыли. Цена вопроса – 1 млн долларов.

Герасименко отдал 500 тыс. долларов предоплаты. Но через некоторое время Илья Клигман не только не исчез из поля зрения правоохранителей, а стал главным фигурантом уголовного дела о банковском мошенничестве. Теперь уже Юрасов и Куштов оказались под следствием по делу о покушении на особо крупное мошенничество.

Подводная часть айсберга

Кроме упомянутых «Агросоюза» и «Инкаробанка», на 65 млрд рублей пострадал «Интеркоммерцбанк», на 35 миллиардов – «Арксбанк». Жертвами известной схемы стали также клиенты «Анталбанка», потеряв 14,7 млрд рублей, «Трасинвестбанка» – 9 миллиардов, «Байкалбанка» – 6 миллиардов, «Геленджик-банка» – 825 миллионов рублей, и ряда других кредитных организаций. В общей сложности из них было выведено более 150 млрд рублей, возмещать которые возмещать Агентству по страхованию вкладов (АСВ). По этому поводу АСВ просит Арбитражный суд Москвы арестовать имущество, включая деньги на счетах, Ильи Клигмана и Евгения Урина на сумму в 10 млрд рублей у каждого.

В общей сумме по этим аферам расследуется уже 18 уголовных дел. Находящиеся в бегах объявлены в международный розыск. Судебная эпопея может затянуться на многие месяцы

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”