Мнение: О времени, оставшемся у России… А потом — уже полная катастрофа?

Теперь, когда противостояние России и «коллективного Запада» перешло в гонку на истощение, фактор времени становится ключевым. А главным — вопрос: «сколько?» Сколько ещё времени #Россия сможет продолжать в том же духе и в нынешнем режиме?

Многие говорят, что счёт идёт едва ли не на месяцы (а паникёры рассуждают чуть ли о неделях).

Для равновесия — слово «оптимистам» из ТГ-канала «Суверенная экономика».

Авторы также отталкиваются от известных данных, согласно которым, в 2022 российский #бюджет был закрыт с дефицитом в ₽3,35 трлн. В этом году он также запланирован на сопоставимом уровне, но уже сейчас, по официальным данным, дефицит намечается ощутимо больше. Хотя после перехода на Единый налоговый платёж поступления в казну сместились на конец месяца, а значит, доходная часть бюджета окончательно будет формироваться тогда же. Допустим, что к концу года дефицит достигнет ₽6 трлн за счёт выпадающих доходов от экспорта нефти и газа и дополнительных расходов на #безопасность и импортозамещение.

По плану в 2024 году дисбаланс в сторону расходов бюджета составит 1,4% (против 2,0% в этом году). Предположим, в реальности он составит даже ₽3 трлн в следующем и ₽2 трлн в 2025 году — несколько консервативный сценарий, но лучше так. (Хотя почему сценарий должен быть именно «консервативным», а не пессимистическим, неясно — А.Н.).

Теперь к резервам — ликвидная часть ФНБ сейчас на уровне в ₽6,3 трлн при общем объёме в ₽10,8 трлн. Общий объем ЗВР (частью которого является ФНБ) на 10 февраля составлял порядка $589 млрд. Из них плюс-минус половина заморожена (сам Минфин давал оценку в $300 млрд) — получаем порядка ₽20,5 трлн при пересчете по среднегодовому курсу на 2022 год. Позиция в золоте — чуть больше 550 тонн с учетом последних продаж. Не беря в расчет золото, получается под ₽4 трлн, плюс порядка ₽8,8 трлн обязательств российских банков, в основном на краткосрочных депозитах.

Итого очень приблизительно у нас ₽15 трлн ликвидных резервов без учёта потенциала заимствований (ОФЗ), дополнительных налогов и денежной эмиссии. Много это или мало? Если в ближайшие пару лет Россия потратит около ₽8,5 трлн и в дальнейшем будет расходовать до ₽2 трлн в год, резервов хватит на пять лет, плюс при необходимости будут добирать долг в виде ОФЗ. Так что, да, денег хватит. Однако, если к тому моменту импортозамещение не завершится, и экономика России не выйдет на устойчивую траекторию роста, то расходы продолжат расти и будет #катастрофа, честно предупреждают авторы.

Теперь немножко отсебятины. Итак, самый оптимистический сценарий — «ещё лет пять продержимся». Но он не учитывает важный параметр — эффективность расходов. Когда половина их уходит на «пушки вместо масла» и впоследствии просто сжигается на полях, это не даёт мультипликативного эффекта для экономического роста. А вот инфляцию — ускоряет. Если же при этом ещё треть умело «осваивается», то реальных ресурсов ещё меньше. Соответственно, и запас времени — кратно скромнее.

И значит, катастрофа с возвратом в 1990-е по всем статьям и падением ещё ниже — действительно дело месяцев, а не лет?

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