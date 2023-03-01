 

Новым советником премьера Румынии стал робот

01.03.2023, 19:47, Новости дня
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Премьер Румынии Николае Чукэ взял себе нового помощника, которым стал робот с искусственным интеллектом ION.

Он будет заниматься вопросами общественного мнения, сообщил сам политик в ходе заседания кабмина в среду, передает РИА «Новости».

Чукэ назвал это сообщение «сюрпризом». Политик сообщил, что робот получил должность почетного советника премьер-министра. Робот должен помочь румынским гражданам, которые смогут информировать власти о своих предложениях, проблемах и пожеланиях.

По словам Чукэ, проект ION – это система для быстрого и автоматического захвата взглядов и мнения румын. Робота создали румынские исследователи и преподаватели. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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