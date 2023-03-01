Новым советником премьера Румынии стал робот
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Премьер Румынии Николае Чукэ взял себе нового помощника, которым стал робот с искусственным интеллектом ION.
Он будет заниматься вопросами общественного мнения, сообщил сам политик в ходе заседания кабмина в среду, передает РИА «Новости».
Чукэ назвал это сообщение «сюрпризом». Политик сообщил, что робот получил должность почетного советника премьер-министра. Робот должен помочь румынским гражданам, которые смогут информировать власти о своих предложениях, проблемах и пожеланиях.
По словам Чукэ, проект ION – это система для быстрого и автоматического захвата взглядов и мнения румын. Робота создали румынские исследователи и преподаватели.
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