 

Член СПЧ Шишкина: РФ вернула социальные права гражданам, которых бросила Украина

01.03.2023, 19:47, Новости дня
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В новых регионах РФ растут меры соцподдержки, люди активно обращаются в Соцфонд для перерасчета пенсий по российским стандартам, сказала газете ВЗГЛЯД представитель движения «Свободный Донбасс», член СПЧ Елена Шишкина. В среду в новых регионах стали доступны российские соцвыплаты и меры поддержки.

«Несмотря на постоянные обстрелы со стороны Украины, в ДНР и других новых регионах растут меры социальной поддержки. Когда началась спецоперация, власти Украины, например, бросили жителей Мариуполя без социальной поддержки. Сперва этот вопрос взяло на себя правительство ДНР, а теперь этим занимаются как на региональном уровне, так и на федеральном», – рассказала Елена Шишкина, член СПЧ и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс».  

«В результате с 1 марта отделения Соцфонда в новых регионах РФ начали назначать и выплачивать пенсии по российским стандартам. Это же касается материнского капитала, пособий для семей с детьми, пособий по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для работающих граждан, и выплат по соцстрахованию, которых ранее у нас не было», – указала собеседница.  

«Кроме того, с сегодняшнего дня все российские меры соцзащиты распространяются на людей с инвалидностью, ветеранов ВОВ и боевых действий. Для нас это очень важно: отдать должное героям, памяти Победы и укрепить связь поколений. Это дает силы и тем, кто сейчас сражается против против агрессии Запада на Украине», – отметила она.

«При этом для расчета пособий будут использоваться данные о доходах человека с момента вхождения региона в состав России. Что еще важно: размер выплат превышает тот уровень, который был в регионе до его возвращения в Россию. Таким образом мы интегрировались в родную страну не только в общественном и культурном плане, но и в социально-экономическом», – добавила собеседница.

«Жители ДНР хорошо проинформированы о всех полагающихся им выплатах и мерах поддержки, а также о том, как их можно оформить. Люди активно обращаются в Соцфонд для перерасчета пенсий по российским стандартам. Для них это очень важная мера господдержки. Они видят, что стали гражданами социально-ориентированного государства», – указала она.

«Кроме того, это важно и для роста патриотизма в новых регионах – люди видят, что Украина, чьими гражданами они были еще год назад, бросила их. А Россия приняла и сразу дала им такие же права, как и всем остальным гражданам», – сказала Шишкина.

Напомним, с 1 марта жителям новых регионов стали доступны российские пенсии, а также меры поддержки и выплаты по социальному страхованию: страховая пенсия, больничный, единое пособие на детей, пособия по беременности и уходу за ребенком, а также выплаты инвалидам, ветеранам и участникам боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

При этом пенсии будут рассчитываться, исходя из уровня средней зарплаты в Крыму и Ростовской области, уточнили в Министерстве труда. Те, кто переехал из новых регионов в другие российские области и не успел получить гражданство, тоже могут подать заявление на получение поддержки – в отделениях Соцфонда или местных МФЦ расскажут, как это сделать. Обратиться за поддержкой можно также через портал госуслуг, сообщает Соцфонд.

Ранее президент Владимир Путин предложил распространить маткапитал и на семьи в новых регионах, в которых дети родились начиная с 2007 года – когда программа запустилась в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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